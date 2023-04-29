Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin İzmir mitinginde konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yatırımların yarım kalmaması, kendinizin ve evlatlarınızın geleceğinin tehlikeye girmemesi için sizlerden 14 Mayıs'ta kararınızı çok iyi düşünerek vermenizi istiyorum.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yatırımların yarım kalmaması, kendinizin ve evlatlarınızın geleceğinin tehlikeye girmemesi için sizlerden 14 Mayıs'ta kararınızı çok iyi düşünerek vermenizi istiyorum. Cumhuriyetimizin ilk asrının kurtuluşunun ve kuruluşunun şehri İzmir'in Türkiye Yüzyılı'nın da lokomotif şehri olacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Erdoğan, partisinin Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği mitingde vatandaşlara hitabında, teröristleri ülkeden temizlediklerini, temizlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinden çıkartmak istediğini söyleyen Erdoğan, "51 tane benim Kürt kardeşimi Diyarbakır'da oradaki vatandaşları sokağa döküp bu 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu mu? Şimdi nerede? Edirne Cezaevi'nde. Gidip ziyaret ediyor mu altılı masa? Şimdi 'geliyoruz' diyorlar, 'gelince bunları çıkaracağız.' Bebek katili Apo'yu da çıkaracakmış. Kardeşlerim öyleyse 14 Mayıs'ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım." diye konuştu.

"Bayraklı şehir hastanemizin inşaatı bitti"

İzmirlilere, "Demokrasinin ve özgürlüklerin herkes için bir hak haline geldiği Türkiye'nin yeniden ayrımcılık batağına saplanmaması için 14 Mayıs'ta bizimle misin?" diye seslenen Erdoğan, kalabalıktan aldığı "evet" yanıtının ardından Türkiye'nin tüm renklerini, tüm güzelliklerini bağrında buluşturan İzmir'e de bunun yakıştığını söyledi.

Erdoğan, sadece eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte bu anlayışla ülkemizin 81 vilayetinin tamamını geçmişte eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla buluşturduk. İzmir'e de son 21 yılda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 223 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Eğitimde, 11 bin 415 yeni derslik inşa ettik, 3'ü devlet olmak üzere toplam 4 yeni üniversite kurduk. Gençlik ve sporda 18 bin 215 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. 2'si stadyum olmak üzere toplam 115 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda, İzmirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 12,5 milyar lira tutarında kaynak sağladık. Sağlıkta toplamda 2 bin 610 yataklı, 46 hastane dahil 127 sağlık tesisi kazandırdık. Bayraklı şehir hastanemizin inşaatı bitti. Bir ay içinde hasta kabulüne başlıyoruz. Toplamda 629 bin metrekare olan böyle bir alan üzerine kurulu 333 polikliniğe, 2 bin 60 yatağa sahip bu şehir hastanemizde İzmir her alanda olduğu gibi sağlıkta da inşallah çağ atlayacak."

"İzmir Limanı'nın modernizasyonunu etap etap sürdürüyoruz"

İzmir'deki depremin ardından 2021 yılında inşasına başlanan Buca Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni bir yıl geçmeden bitirip geçen kasım ayında hizmete açtıklarını aktaran Erdoğan, TOKİ kanalıyla 19 bin 430 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini belirtti.

Erdoğan, 4 bin 789 konutun yapımının devam ettiğini dile getirerek, "Depremde evi yıkılan vatandaşlarımızın hepsini de yeni yuvalarına kavuşturduk. Şimdi de İzmir'de İlk Evim'le 12 bin 400 konut inşa edecek, İlk İşyerim'le 700 iş yeri yapacak, İlk Arsam'la 25 bin konutluk arsa vereceğiz. Ulaştırmada İzmir'in bölünmüş yol uzunluğunu 959 kilometreye çıkardık. İstanbul, İzmir ve Menemen Aliağa Çandarlı otoyollarını, Sabuncubeli Tüneli'ni, Konak Tüneli'ni, çevre yolunu tamamlayarak trafiğe açtık." ifadelerini kullandı.

Yapımı süren İzmir-Ankara yüksek hızlı tren hattının 2025 yılında tamamlanacağını bildiren Erdoğan, "Halkapınar, otogar raylı sistem hattını yatırım programına aldık, yakında ihalesine çıkıyoruz. İzmir Limanı'nın modernizasyonunu etap etap sürdürüyoruz. Tarım ve ormanda şehrimize 37 baraj, 7 içme suyu tesisi, 44 sulama tesisi, 109 taşkın koruma tesisi, 8 gölet, 6 yeraltı depolama tesisi yaptık. İnşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 500 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Çiftçilerimize yıllık 3 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. İzmirli çiftçilerimize bugüne kadar yaklaşık 7,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik." dedi.

"İzmir'e hizmetlerimiz anlatmakla bitmiyor"

İzmir'e 4 yeni organize sanayi bölgesi, 2 endüstri bölgesi, 4 teknopark kurduklarını anlatan Erdoğan, enerji alanında ise 910 bin abonesi bulunan İzmir'de nüfusun yüzde 90'ını doğal gaza kavuşturduklarını belirtti.

Çeşme ve Karaburun'a da doğal gaz getireceklerinin müjdesini veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kültür ve turizmde şehrimizin cazibesini artıracak nice esere bugün İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nın açılışıyla bir yenisini ekledik. Görüldüğü gibi ne kadar özetlersek özetleyelim İzmir'e hizmetlerimiz anlatmakla bitmiyor. Bu yatırımların yarım kalmaması, kendinizin ve evlatlarınızın geleceğinin tehlikeye girmemesi için sizlerden 14 Mayıs'ta kararınızı çok iyi düşünerek vermenizi istiyorum. Cumhuriyetimizin ilk asrının kurtuluşunun ve kuruluşunun şehri İzmir'in Türkiye Yüzyılı'nın da lokomotif şehri olacağına yürekten inanıyorum."

Mitingden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile miting alanına gelişinde, cadde üzerinde kırmız ve beyaz gül atan vatandaşlar tarafından karşılandı. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile vatandaşları selamladı.

Mitinge, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti İzmir milletvekili adaylarıyla fotoğraf çektirdi.

(Bitti)