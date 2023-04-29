Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin İzmir mitinginde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "14 Mayıs, Türkiye'nin ekonomisini Londra tefecilerine, güvenliğini terör örgütlerine, dış siyasetini emperyalistlere teslim etmek isteyenlere karşı yerli ve milli duruşun zaferinin seçimi olacaktır." dedi.

Erdoğan, partisinin Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği mitingde vatandaşlara hitabında, Türkiye'de 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını vurgulayarak, Ziya Paşa'nın "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri." sözlerini anımsattı.

Kimsenin hakkının çiğnenmesine, özgürlüğünün sınırlanmasına, hayat biçimine müdahale edilmesine izin vermediklerinin altını çizen Erdoğan, tam tersine ülkede köken ve mezhep siyaseti yüzünden yaşanan acıların bir daha tekerrür etmemesi için nice sessiz devrimi hayata geçirdiklerine dikkati çekti.

Erdoğan, "Siz bakmayın bugün birilerinin yine köken ve mezhep istismarıyla ülkeyi yeniden o eski günlerine geri döndürme sevdasına. Artık o eski Türkiye geride kaldı. Böyle bir teşebbüse en başta gençlerimiz izin vermez. Bunlar, ömürleri boyunca bu ülkeye yaptıkları tek bir hayırlı hizmetleri, kazandırdıkları tek bir eserleri olmayan çapsızların son çırpınışlarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

" İzmir'de 58 bin 722 bağımsız bölümün kentsel dönüşümünü gerçekleştirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin son seçimlerde belediyeleri kazandığı yerlerde ulaşımı, sütü, suyu yani kısaca hayatı bedava yapacağını hatta çiftçilere bedava traktör dağıtacaklarını söylediğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Verdikleri sözlerden yerine getirdikleri var mı? İzmir, her yağmurda sele teslim oluyor mu? İzmir'de bunlar tarafından başlatılıp da bitirilen kentsel dönüşüm projesi var mı? Karabağlar ve Gaziemir'de temellerini attıkları kentsel dönüşüm projeleri vardı, ne oldu bunlar? Olduğu gibi kaldı değil mi?

Buna karşılık biz, deprem konutlarını söz verdiğimiz sürede yapıp teslim ettik mi? Aynı şekilde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 58 bin 722 bağımsız bölümün kentsel dönüşümünü gerçekleştirdik mi? Ülkemizin deprem tehdidi altındaki şehirlerinden biri olan İzmir'in kentsel dönüşümünü tamamlayacak olan da yine biziz. Bunlardan bir şey olmaz. Hem de bunlara rağmen yapacağız."

"Bunlar yapmak için değil, sadece yıkmak ve kandırmak için söz veriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de ulaşım başta olmak üzere, şehirde hayatı kolaylaştıran yatırımları yaptıklarına dikkati çekerek, şehrin diğer altyapı sorunlarını çözmenin de kendilerine nasip olacağını söyledi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Peki bu arada asıl sorumlular ne yapar? Sadece gelirler, konuşurlar, gülüşürler ve sonra şehri sıkıntılarıyla baş başa bırakıp giderler. Niye biliyor musunuz? Çünkü bunlar yapmak için değil, sadece yıkmak ve kandırmak için söz veriyor. Eskilerin 'abdestsiz sofuya namaz mı dayanır' diye bir sözleri var, bunlarınki de o hesap işte. Nasıl olsa yapmayacaksın, söyle söyleyebildiğin kadar.

Halbuki biz bugüne kadar söylediğimiz her şeyi yaptık, yapmayacağımız hiçbir şeyi de söylemedik. Eksiklerimiz, kusurlarımız doğrudur vardır, olabilir insanız ama hiçbir zaman söyleyip de yapmadığımız yoktur. Ama samimi gayretimizin, canhıraş mücadelemizin, elde ettiğimiz neticelerin şahidi sizlersiniz."

"Bu şehrin insanlarına 'tıpış tıpış oy vereceksiniz' dediler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi nereden nereye getirdiklerini elini vicdanına koyan herkesin kabul edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz İzmir için gece gündüz çalışırken, yedili masa bu şehrin insanlarına, 'Tıpış tıpış oy vereceksiniz' dediler. Aralarında FETÖ'nün, PKK'nın adayı, kahraman ordumuza hakaret edenler var. İzmir'in ilçelerini ezbere sayamayacak tipler var. Bir tek İzmirlinin, yani sizlerin adayı yok. Benim tanıdığım İzmir, kendini hiçe sayan bu kibir masasını sandıkta darmadağın eder.

Benim tanıdığım İzmir, Cumhuriyetin ilk asrını heba eden, Türkiye Yüzyılı'nın da önünü tıkamak isteyen bu masayı sandığa gömer. İzmir'in dağlarında açan çiçekleri babalarının malı sanarak sağa sola peşkeş çekenlere verilebilecek en güzel cevap, İzmirlinin sandıkta kendi iradesine ve geleceğine sahip çıktığını göstermesidir. Bu cevap, İzmir'in, 'Tıpış tıpış oy vereceksiniz' zorbalığını reddederek tercihini özgürce kullanmasıdır."

"14 Mayıs, yerli ve milli duruşun zaferinin seçimi olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Mayıs, her türlü farklılığın, her türlü kabulün ötesinde ülkesinin ve milletinin geleceğini düşünenlerin Türkiye Yüzyılı etrafında toplandığı bir seçim olacaktır." dedi.

14 Mayıs'ın Cumhuriyetin ilk asrında, özellikle de son 20 yılında çok büyük emekler ve fedakarlıklarla elde edilen kazanımların yarıda kalmasını istemeyenlerin iradesini sandığa yansıttığı bir seçim olacağını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"14 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal'in bir asır önce İzmir'den işaret ettiği vatan toprakları gibi ülke iktisadını da esaretten kurtaracak, kalkınma atılımını hedefine ulaştıran bir seçim olacaktır. 14 Mayıs, Türkiye'nin ekonomisini Londra tefecilerine, güvenliğini terör örgütlerine, dış siyasetini emperyalistlere teslim etmek isteyenlere karşı yerli ve milli duruşun zaferinin seçimi olacaktır.

14 Mayıs, Cumhuriyetimizin yeni asrında ülkemizi ve milletimizi her alanda dünyada hak ettiği yere çıkarma azminin seçimi olacaktır. Biz işte bu azmin, duruşun, iradenin temsilcisi olarak 14 Mayıs'ta sizin desteğinize talibiz."

"Terörle mücadele harekatlarımızın yarım kalmaması için bizimle beraber misiniz?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki vatandaşlara hitaben şöyle konuştu:

"Gelin sizlerle bir ahit tazeleyelim. İzmir, Türkiye'nin güvenliğini sınırlarının ötesinden başlatan terörle mücadele harekatlarımızın yarım kalmaması için 14 Mayıs'ta bizimle beraber misin? İzmir, ülkemizin bölgesinde ve dünyada yükselen yıldızının yönünün tekrar aşağıya dönmemesi için 14 Mayıs'ta bizimle beraber misin? İzmir, üretimi ve istihdamıyla potansiyeli her geçen gün artan büyümemizin tökezlememesi için 14 Mayıs'ta bizimle misin?"

Erdoğan, ayrıca terörle mücadelede Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Dereler bölgesinde teröristleri gömdüklerine işaret etti.

(Sürecek)