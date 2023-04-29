Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin İzmir mitinginde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'na ilişkin, "Bizzat kendilerinin 'Kumar masası' dedikleri masa, rulet masası çıktı, ha bire dönüyor, nerede duracağı belli değil." dedi.??

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği mitingde, vatandaşlara hitap etti.

İzmir İktisat Kongresi ile dile getirilen ekonomik bağımsızlık hayalinin yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla her yıl Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılarak ete kemiğe büründüğünü belirten Erdoğan, "Kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir şimdi de Türkiye Yüzyılı'na hazırlanıyor. Türkiye Yüzyılı'nı kimler kuracak? Siz. Gençler, ona göre Türkiye Yüzyılı'nı kurmaya hazırlanın." ifadesini kullandı.

Karşısındaki katılımı görünce Türkiye Yüzyılı'na büyük bir güvenle baktığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı'nın şafağının sökmek üzere olduğu bir dönemde, bir kez daha kendimizi milletimizin teftişine ve takdirine teslim ediyoruz. Tabii her dönem olduğu gibi bugün de karşımıza birileri çıktı. Her dönemde bir maskeyle ayağımıza dolanan eski Türkiye hayaleti bu defa da bakın dokuzlu masa olarak arzıendam eyledi. Belediye başkanları var mı dokuzlu masada? PKK'nın parlamentodaki uzantısı bu masada var mı? Daha önce de altı vardı zaten. Düşünün, bu masadan ne çıkar? Bay bay Kemal bulduğu herkese bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hediye etti. Böyle devlet yönetilir mi? Niye? Onları yanına almak suretiyle zannediyor ki işi bitireceğim.

Bu millet, bu muhteşem katılım sana 'Yürü Kemal' demeyecek. Ben size inanıyorum. Çünkü bu masa öyle bir masa ki görünürdeki yedi ayağının hepsi de birbirine dolaşmış durumda. Birinin dediğini öteki yalanlıyor. Birinin vadettiğine öteki kahroluyor. Birinin yücelttiğin öteki yerin dibine sokuyor. Birinin 'Elif' dediğine öteki 'mertek' diyor. Böyle masa olur mu? Hangi masada böyle eğri büğrü ayaklar olur? Biri HDP'ye ve onun üzerinden PKK'ya sözler verildiğini söylüyor öteki inkar ediyor. Kandil'den 'Oyumuz Kılıçdaroğlu'na' deniliyor. Kandil nedir? Terör örgütünün elebaşları orada. Benim İzmirli kardeşlerim, bu Kandil'e 'evet' der mi? Ama bunun en güzel cevabını 14 Mayıs'ta sandıkta verecek."

"Bulduysan bu parayı al getir, neyi bekliyorsun?"

Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolar vaadi"ne ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biri, 'Tefecilerden 300 milyar dolar buldum, hemen getireceğim.' diyor. Bay bay Kemal, Allah aşkına artık bıktık senin şu yalanlarından. Bulduysan bu parayı al getir, neyi bekliyorsun? Al gel. Sen getirdin de biz, 'Niye getirdin mi?' dedik. Getir. Eğer Merkez Bankası'na vereceksen Merkez Bankası'na ver. Diğer bankalara vereceksen diğer bankalara ver. Nereye diyorsan ona ver ama yalan söyleme. Çünkü bunlar esrar, eroin kaçakçısı, onlardan aldıkları parayı güya buraya getirecekmiş. Yok böyle bir şey. Hayatı yalan ve burada yine aynı yalanları söylüyor. Öteki, 'Bu para ancak 10 yılda gelir.' diyor. Beriki başka şey söylüyor. Biri, 'Tüm teröristleri cezaevinden çıkartacağım, kamudan atılanları yeniden göreve getireceğim.' diyor, öteki havaya bakıp, ıslık çalıyor. Biri, 'Savunma sanayi projelerini askıya alacağım, sınır ötesindeki askerleri çekeceğim.' diyor. Öteki başka terane mırıldanıyor. Biri, 'LGBT'nin başımızın üstünde yeri var.' diyor. Öteki, 'Ben bunlarla nasıl bir araya gelirim.' diyor."

Türk milletin aile kurumunun sağlam olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu milletten LGBT'ci çıkmaz. Biz, aile kurumumuzu lekeletmeyiz. Dimdik, adam gibi adam, ailelerimiz bizim böyle. Velhasıl her biri ayrı telden çalıyor, ayrı yöne çekiyor. Bizzat kendilerinin 'Kumar masası' dedikleri masa, rulet masası çıktı, ha bire dönüyor, nerede duracağı belli değil. Böylesine çarpık çurpuk ayaklı bir masa olur mu? Buradan, İzmir'den tam da onların anlayacağı dilden soruyorum, siz ne ayaksınız? Ama milletimiz 14 Mayıs'ta bunlara ne ayak olduklarını hatırlatacak." ifadesini kullandı.

"Kimse kendi ayağına, ayakkabısına sahip çıkmıyor"

Aklına Millet İttifakı'nın durumuna uyan bir fıkra geldiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bir grup arkadaş, ayakkabı ustasına gidip topluca sipariş vermişler. Usta bunlara aynı renkte ayakkabılar yapmış. Siparişlerini teslim aldıktan sonra kahvehaneye gidip bir masanın etrafına oturmuşlar. Bakmışlar masa altındaki tüm ayaklar aynı gözüküyor. 'Eyvah ayaklarımız karışmış.' diye telaşlanmışlar. Yan masadan birini çağırıp, yardım istemiş. Adam eline sopayı almış, başlamış masanın altındaki ayaklara teker teker vurmaya. Ayağına sopayı yiyen 'of' diye sıçrayıp kenara çekilmiş. Böylece hepsi de 'ayaklarımızı bulduk' diye sevinmişler. Yedili masanın durumu da aynen buna benziyor. Kimse kendi ayağına, ayakkabısına sahip çıkmıyor. Herkesin ayakkabısı ortaya düşmüş durumda ama merak etmesinler milletimiz, 15 gün sonra sandıkta bunların her birine mesajını oyuyla verecek."

"Şimdi İzmir'den öyle bir ses verin ki Ege'nin öteki ucuna kadar duymayan kalmasın." ifadesini kullanan Erdoğan, "İzmir, 14 Mayıs'ta masanın her gün biraz daha karışan ayaklarına kimin kim olduğunu gösteriyor muyuz? İzmir, 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? İzmir, 14 Mayıs'ta, 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? İzmir, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşası için 'Bismillah' diyor muyuz? İzmir, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz?" sorularını yönelttiği alandakilerden "Evet" cevabı üzerine "Rabb'im hepinizden razı olsun." dedi.

(Sürecek)