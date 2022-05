Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 'Bir Gençlik Şöleni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "tiyatrovari şovlarla" kendilerini kandırmadan tüm hayallerini gençlerle kurduklarını, tüm hedeflerini gençlerle belirlediklerini, tüm vizyonlarını gençler için oluşturduklarını ve tüm hazırlıkları buna göre yaptıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Gençlik Kolları tarafından Yeni Adana Stadyumu'nda düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni"ne katıldı.

TEKNOFEST gençliği ile 2023 seçimlerine yürüdüklerini belirten Erdoğan, 11 yıl önce 2023 hedeflerini ilk kez paylaştıklarında, kendilerini hayal görmekle itham eden "tek parti faşizmi artığı" birilerinin, bu hedefler belirlenirken eldeki imkanlara değil, gençlere güvendikleri gerçeğini bilmediklerini söyledi.

Gençlere güvendiklerini, 2023 hedeflerini birer birer hayata geçirirken gençlerin önüne daha büyük vizyonlar koymanın peşinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, 2023 hedeflerinin arifesine geldiklerini, şimdi de tüm güç ve enerjilerini gençlere 2053 vizyonunu kazandırmak için seferber ettiklerini bildirdi.

"Gelecek asra dünyada ve uzayda söz sahibi olarak gireceğiz"

Gençlerin de daha sonraki nesiller için 2071 vizyonunun altyapısını kuracağını anlatan Erdoğan, Türkiye'nin gelecek asra, dünyada ve belki de uzayda söz sahibi ülkelerin ilk sıralarında gireceğine inancını dile getirdi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dikkat ederseniz birileri süresi anlık, saatlik, günlük, hadi bilemediniz haftalık olan yalanlarla kendilerini avuturken biz 10 yıl, 30 yıl, 50 yıl, 70 yıl sonrasının Türkiyesi'ni konuşuyoruz. Bunu da kendi kendimize yapmıyoruz. Kendimiz için çalıp kendimiz oynamıyoruz. Tiyatrovari şovlarla kendi kendimizi kandırmıyoruz. Tüm hayallerimizi, sizlerle, gençlerimizle birlikte kuruyor, tüm hedeflerimizi gençlerimizle birlikte belirliyoruz. Tüm vizyonlarımızı, gençlerimiz için oluşturuyoruz, tüm hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Çünkü bizim bir derdimiz var. Bizim bir aşkımız var."

"Türkiye'yi kendi hedeflerine doğru yürütüyoruz"

Yeni Adana Stadyumu'nu inşa ederek Adana'nın emrine sunduklarını, hizmet ve eser siyasetiyle yola çıktıklarını ifade eden Erdoğan, "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri." deyimini kullandı.

Allah'a ve millete karşı sorumluluklarının bulunduğunu söyleyen Erdoğan, "Çünkü bizim, ülkemizi, maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı olarak gördüğümüz 2023'ten başarıyla çıkarma azmimiz var. Türkiye'yi vesayetin cenderesinden çıkardığımız gibi Türkiye'yi geri kalmışlık zincirlerinden kurtardığımız gibi Türkiye'yi herkesin hak ve özgürlük özlemlerine kavuşturduğumuz gibi Türkiye'yi Cudi'de, Gabar'da, Besler Deresi'nde, Tendürek'te terör örgütlerinin tasarrufundan kurtardığımız gibi Türkiye'yi kendi hedeflerine doğru yürütüyoruz. Bundan sonraki hedeflerimizi de sizlerle birlikte hayata geçirecek, vizyonlarımızı da sizlerle birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eskiden Türkiye'de gençleri hem geçmişlerinden kopartmaya hem de karar ve yönetim mekanizmalarının dışında tutmaya çalışan bir zihniyet bulunduğunu anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün sizlerin gayet tabii olması gereken, aksi düşünülemeyecek haklar, özgürlükler, uygulamalar olarak gördüğünüz hususlar, nesiller boyunca verilen büyük mücadelelerin en başta gelen konuları var. İnsanlarımızın inançlarını öğrenmeleri, ibadetlerini yerine getirmeleri, diledikleri kılık kıyafetle her yere girebilmeleri önünde gizli açık nice engeller vardı. Bizim gençliğimiz 'Ayasofya ibadete açılacak' sloganları ile geçti. Bugün Ayasofya Fatih'in emanetine uygun şekilde ibadete açıldı mı? Bizim gençliğimiz 'Başörtüsüne özgürlük' sloganları ile geçti. Bugün genç kızlarımız okullarına, çalışan kadınlarımız iş yerlerine başörtüleri ile girebilmektedir. Bizim gençliğimiz Kur'an ve dini bilgiler eğitiminin sembolü olan imam hatiplerin kapısına sinsice kilit vurulmasına karşı çıkmakla geçti. Bugün ülkemizin her yerinde bu eğitim kurumlarımız faaliyetlerini sürdürüyor. Bizim gençliğimiz siyasi karar alma mekanizmalarında temsil taleplerini her platformda dile getirmekle geçti."

Seçme ve seçilme yaşını 18 yaşına indirdiklerini hatırlatarak gençlerin yanında olduğunu belirten Erdoğan, üniversitelerde, ortaöğretimde eğitimden spora her alanda başarılarla dolu geleceği gençlere hazırlayacaklarını ifade etti.

