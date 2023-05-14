CUMHURBAŞKANI VE 28'İNCİ DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ İÇİN OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI- 2

4 milyon 280 bin 941 seçmenin bulunduğu Başkent'te vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları okullara gelmeye başladı.