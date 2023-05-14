CUMHURBAŞKANI VE 28'İNCİ DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ İÇİN OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI- 2
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4 milyon 280 bin 941 seçmenin bulunduğu Başkent'te vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları okullara gelmeye başladı.
4 milyon 280 bin 941 seçmenin bulunduğu Başkent'te vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları okullara gelmeye başladı. Ankara Atatürk Lisesi'ne gelen vatandaşlar sınıflarda kurulan kabinlere girerek oylarını kullandılar.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel