Cumhurbaşkanı Tatar, Osmaniye'de "Kıbrıs'ta Türklerin Varoluş Mücadelesi" konulu konferans verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Tatar, Osmaniye'de "Kıbrıs'ta Türklerin Varoluş Mücadelesi" konulu konferans verdi

Cumhurbaşkanı Tatar, Osmaniye'de 'Kıbrıs'ta Türklerin Varoluş Mücadelesi' konulu konferans verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından düzenlenen "Kıbrıs'ta Türklerin Varoluş Mücadelesi" konulu konferansta konuştu.

 - Güncelleme:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından düzenlenen "Kıbrıs'ta Türklerin Varoluş Mücadelesi" konulu konferansta konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde düzenlenen "Kıbrıs'ta Türklerin Varoluş Mücadelesi" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferans Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlileri tarafından verilen müzik dinletisi ile devam etti. Osmaniye Korkut Ata Üniversite Senatosu tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, "Bölgesel Barışa ve KKTC'nin Varoluş Mücadelesine" katkılarından dolayı "Fahri Doktora" belgesi takdimi yapılmasının ardından başlayan konferansta Cumhurbaşkanı Tatar, katılımcılara Kıbrıs'ın tarihinden bahsetti.

Rum-Yunan ikilisinin İngiliz sömürge yönetimi başlamadan Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması için çeşitli eylemlere giriştiğini belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs fethedildikten sonra 300 yıldan fazla bizlerin ataları tarafından yönetilmiş. 1571'de Karaman'dan, Konya'dan, Osmaniye'den insanlarımızın Kıbrıs'a gitmesi ve çoğalmasıyla Kıbrıs Türk halkı halk olarak Kıbrıs'taki hakkımızın, hukukumuzun ve egemenliğimizin bir bakıma temelini atmış oldular. Maalesef 3 asırdan sonra Osmanlı Devleti'nin içerisinde bulunduğu sıkıntılı şartlardan dolayı İngiltere Osmanlı'ya yaklaşarak Çanakkale Savaşları'ndan dolayı ilhak etmesi ve Lozan Antlaşması ile bir takım maddelerin orada Türkiye Cumhuriyeti, eğer Kıbrıs'ta günün birinde statü değişikliği olacaksa yani İngiltere Adayı terk ederse Kıbrıs'ın geleceğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin söz hakkı olacaktır. Bu bizler için önemli teminattır. Nitekim öyle de oldu. Ama şımaran Rum-Yunan ikilisi İngiliz sömürge yönetimi başlamadan bile Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması için çeşitli eylemlere başladı" diye konuştu.

Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'un KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a çeşitli hediyeler vermesiyle konferans sona erdi.

(Selçuk Kaya/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ersin Tatar Osmaniye Kıbrıs Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title