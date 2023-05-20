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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

Güncel Haberler

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Van ve Hakkari'deki sınır kapılarında oy vermeye başladı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Van ve Hakkari'deki sınır kapılarında oy vermeye başladı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmesi için İran'a açılan Van'daki Kapıköy ile Hakkari'deki Esendere ile Irak'a açılan Çukurca ilçesindeki Üzümlü sınır kapılarında seçim sandıkları ve oy kullanma kabinleri kuruldu.

Bir başkan, bir kamu görevlisi üye ve siyasi partilerin bildirdiği kişilerden oluşan yurt dışı sandık kurulları, oy verme alanlarındaki yerlerini aldı.

Sandıkların bulunduğu alana gelen seçmenler, kimlik ibrazı yaparak oylarını kullanabiliyor.

Sınır kapılarındaki oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

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Kaynak: AA / Güncel

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