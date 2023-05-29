Cumhurbaşkanı Seçimi Kutlamalarında Kanlı Olay: İYİ Parti Üyesi Hayatını Kaybetti

CUMHURBAŞKANI Seçimi ikinci oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından Ordu'nun Gülyalı ilçesinde Cumhur İttifakı seçmenlerinin kutlamasında kan döküldü. İYİ Parti İlçe ilçe teşkilatı üyesi Erhan Kurt, AK Parti'li araç konvoyunda bulunan E.K. (17) tarafından çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, bu akşam saat 20.00 sıralarında İYİ Parti Gülyalı İlçe Başkanlığı önünde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ordu'nun Gülyalı ilçesinde Cumhur İttifakı seçmenleri kutlama yaptı. AK Parti grubunun oluşturduğu araç konvoyunda bulunan E.K. (17) ile İYİ Parti İlçe Başkanlığı önünde bulunan Erhan Kurt, arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Araçtan inen E.K., R.Z. (39) ve S.K. (46) ile Erhan Kurt arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. E.K., iddiaya göre üzerindeki bıçakla Erhan Kurt'u kalbinden yaraladı. Kurt, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erhan Kurt, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan E.K. ve beraberindeki 2 kişi, Giresun'un Bulancak ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

'TÜM İYİ PARTİ CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM'

İYİ Parti Ordu İl Başkanı Melikşah Murat Genç, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gülyalı üyemiz sandık görevinden çıkıp CHP İlçe Başkanlığına ıslak imzalı evrakı teslim ettikten sonra, binadan çıkışta yol kenarında kutlama yapan bir araçtan inen saldırgan tarafından maalesef kalbinden bıçaklandı. Hastaneye getirildi fakat kurtarılamadı. Acımız büyük. Biz bunu daha evvel de söylemiştik. Bu provokasyonlar, bu nefret dili, 'kardeşi kardeşe kırdıracaksınız' dedik. İnsanlar bir anda sanki dünya savaşı kazanmış gibi böyle bir zafer havasında önüne gördüğü ilk kişiye saldırıp bıçağını sapladı. 47 yaşında genç bir arkadaşımız maalesef hayatını kaybetti. Gerçekten çok üzgünüz. Tüm İYİ Parti camiasına başsağlığı diliyorum" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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