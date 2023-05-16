Cumhurbaşkanı seçimi 2. tur oylaması için 73 ülkedeki temsilciliklerce sandık kurulacak
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Dışişleri Bakanlığı, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi 2. tur oylaması kapsamında 73 ülkedeki Türkiye'nin 151 temsilciliğince 167 noktada sandık kurulacağını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi 2. tur oylaması kapsamında 73 ülkedeki Türkiye'nin 151 temsilciliğince 167 noktada sandık kurulacağını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 2. tur seçimler için yurt dışında kurulacak sandıkların bilgileri paylaşıldı.
Açıklamada, 20 Mayıs itibarıyla 73 ülkede, Türkiye'nin 151 temsilciliğince 167 noktada sandık kurulacağı, gümrük kapılarında ise oy kullanma işleminin 20-28 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi.
Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, oy kullanma işleminin tarih, saat ve adreslerini YSK'nin "ysk.gov.tr" internet sitesinden öğrenebilecek.
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023