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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - YURT DIŞI VE GÜMRÜK

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - YURT DIŞI VE GÜMRÜK

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 4.479Toplam Seçmen : 0Açılan Sandık : 1.106Açılan Sandık Oranı : % 24.69Kullanılan Oy : 30.742Geçerli Oy : 30.479Katılım Oranı : % 100Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 58,2617.757Kemal Kılıçdaroğlu : % 35,6010.852Sinan Oğan : % 3,491.

Toplam Sandık: 4.479
Toplam Seçmen: 0
Açılan Sandık: 1.106
Açılan Sandık Oranı: % 24.69
Kullanılan Oy: 30.742
Geçerli Oy: 30.479
Katılım Oranı: % 100

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 58,2617.757
Kemal Kılıçdaroğlu: % 35,6010.852
Sinan Oğan: % 3,491.063
Muharrem İnce: % 2,65807
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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