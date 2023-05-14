CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - YURT DIŞI VE GÜMRÜK
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Toplam Sandık : 4.479Toplam Seçmen : 0Açılan Sandık : 1.106Açılan Sandık Oranı : % 24.69Kullanılan Oy : 30.742Geçerli Oy : 30.479Katılım Oranı : % 100Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 58,2617.757Kemal Kılıçdaroğlu : % 35,6010.852Sinan Oğan : % 3,491.
|Toplam Sandık
|:
|4.479
|Toplam Seçmen
|:
|0
|Açılan Sandık
|:
|1.106
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 24.69
|Kullanılan Oy
|:
|30.742
|Geçerli Oy
|:
|30.479
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 58,26
|17.757
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 35,60
|10.852
|Sinan Oğan
|:
|% 3,49
|1.063
|Muharrem İnce
|:
|% 2,65
|807
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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