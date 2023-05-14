CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - YURT DIŞI VE

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|2.019
|Toplam Seçmen
|:
|1.504.967
|Açılan Sandık
|:
|175
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 8.67
|Kullanılan Oy
|:
|57.221
|Geçerli Oy
|:
|56.706
|Katılım Oranı
|:
|% 44.49
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 65,88
|37.358
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 32,06
|18.182
|Sinan Oğan
|:
|% 1,39
|787
|Muharrem İnce
|:
|% 0,67
|379
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
|Toplam Sandık
|:
|151
|Toplam Seçmen
|:
|135.383
|Açılan Sandık
|:
|21
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 13.91
|Kullanılan Oy
|:
|6.531
|Geçerli Oy
|:
|6.503
|Katılım Oranı
|:
|% 35.86
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 79,49
|5.169
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 16,79
|1.092
|Sinan Oğan
|:
|% 2,04
|133
|Muharrem İnce
|:
|% 1,68
|109
ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|3
|Toplam Seçmen
|:
|1.416
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
AVUSTRALYA
|Toplam Sandık
|:
|53
|Toplam Seçmen
|:
|53.902
|Açılan Sandık
|:
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 5.66
|Kullanılan Oy
|:
|550
|Geçerli Oy
|:
|546
|Katılım Oranı
|:
|% 27.34
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 54,58
|298
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 43,41
|237
|Muharrem İnce
|:
|% 1,10
|6
|Sinan Oğan
|:
|% 0,91
|5
AVUSTURYA CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|175
|Toplam Seçmen
|:
|115.074
|Açılan Sandık
|:
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 5.71
|Kullanılan Oy
|:
|3.717
|Geçerli Oy
|:
|3.692
|Katılım Oranı
|:
|% 60.33
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 76,08
|2.809
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 21,94
|810
|Sinan Oğan
|:
|% 1,25
|46
|Muharrem İnce
|:
|% 0,73
|27
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|15
|Toplam Seçmen
|:
|11.036
|Açılan Sandık
|:
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 26.67
|Kullanılan Oy
|:
|2.284
|Geçerli Oy
|:
|2.270
|Katılım Oranı
|:
|% 80.03
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 47,84
|1.086
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 44,19
|1.003
|Sinan Oğan
|:
|% 5,86
|133
|Muharrem İnce
|:
|% 2,11
|48
BAHREYN KRALLIĞI
|Toplam Sandık
|:
|3
|Toplam Seçmen
|:
|1.359
|Açılan Sandık
|:
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 33.33
|Kullanılan Oy
|:
|245
|Geçerli Oy
|:
|244
|Katılım Oranı
|:
|% 54.08
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 77,46
|189
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 19,26
|47
|Sinan Oğan
|:
|% 2,05
|5
|Muharrem İnce
|:
|% 1,23
|3
BELARUS CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|2
|Toplam Seçmen
|:
|643
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
BELÇİKA KRALLIĞI
|Toplam Sandık
|:
|247
|Toplam Seçmen
|:
|154.582
|Açılan Sandık
|:
|27
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 10.93
|Kullanılan Oy
|:
|9.227
|Geçerli Oy
|:
|9.138
|Katılım Oranı
|:
|% 52.73
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 74,61
|6.818
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 22,24
|2.032
|Sinan Oğan
|:
|% 2,30
|210
|Muharrem İnce
|:
|% 0,85
|78
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
|Toplam Sandık
|:
|20
|Toplam Seçmen
|:
|12.757
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
BOSNA HERSEK
|Toplam Sandık
|:
|11
|Toplam Seçmen
|:
|2.946
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
BREZİLYA FEDERATİF CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|4
|Toplam Seçmen
|:
|581
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
BULGARİSTAN CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|16
|Toplam Seçmen
|:
|8.668
|Açılan Sandık
|:
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 37.5
|Kullanılan Oy
|:
|710
|Geçerli Oy
|:
|708
|Katılım Oranı
|:
|% 21.36
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 69,21
|490
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 24,58
|174
|Sinan Oğan
|:
|% 3,53
|25
|Muharrem İnce
|:
|% 2,68
|19
BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
|Toplam Sandık
|:
|242
|Toplam Seçmen
|:
|127.852
|Açılan Sandık
|:
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 3.72
|Kullanılan Oy
|:
|2.762
|Geçerli Oy
|:
|2.746
|Katılım Oranı
|:
|% 51.66
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 82,01
|2.252
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 16,10
|442
|Sinan Oğan
|:
|% 1,16
|32
|Muharrem İnce
|:
|% 0,73
|20
CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|3
|Toplam Seçmen
|:
|2.280
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
ÇEK CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|7
|Toplam Seçmen
|:
|3.018
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
ÇİN HALK CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|12
|Toplam Seçmen
|:
|4.337
|Açılan Sandık
|:
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 25
|Kullanılan Oy
|:
|199
|Geçerli Oy
|:
|193
|Katılım Oranı
|:
|% 15.5
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 63,21
|122
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 26,94
|52
|Sinan Oğan
|:
|% 6,74
|13
|Muharrem İnce
|:
|% 3,11
|6
DANİMARKA KRALLIĞI
|Toplam Sandık
|:
|36
|Toplam Seçmen
|:
|37.864
|Açılan Sandık
|:
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 8.33
|Kullanılan Oy
|:
|1.393
|Geçerli Oy
|:
|1.372
|Katılım Oranı
|:
|% 52.83
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 61,52
|844
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 36,44
|500
|Sinan Oğan
|:
|% 1,46
|20
|Muharrem İnce
|:
|% 0,58
|8
ESTONYA CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|2
|Toplam Seçmen
|:
|776
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
FAS KRALLIĞI
|Toplam Sandık
|:
|2
|Toplam Seçmen
|:
|685
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
FİNLANDİYA CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|18
|Toplam Seçmen
|:
|6.791
|Açılan Sandık
|:
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 11.11
|Kullanılan Oy
|:
|632
|Geçerli Oy
|:
|630
|Katılım Oranı
|:
|% 83.82
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 73,49
|463
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 23,02
|145
|Sinan Oğan
|:
|% 2,38
|15
|Muharrem İnce
|:
|% 1,11
|7
FRANSA CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|453
|Toplam Seçmen
|:
|399.365
|Açılan Sandık
|:
|30
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 6.62
|Kullanılan Oy
|:
|11.670
|Geçerli Oy
|:
|11.556
|Katılım Oranı
|:
|% 45.07
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 64,30
|7.430
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 34,20
|3.952
|Sinan Oğan
|:
|% 1,08
|125
|Muharrem İnce
|:
|% 0,42
|49
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|6
|Toplam Seçmen
|:
|1.561
|Açılan Sandık
|:
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16.67
|Kullanılan Oy
|:
|49
|Geçerli Oy
|:
|49
|Katılım Oranı
|:
|% 57.65
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 81,63
|40
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 12,25
|6
|Sinan Oğan
|:
|% 6,12
|3
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|8
|Toplam Seçmen
|:
|2.306
|Açılan Sandık
|:
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 12.5
|Kullanılan Oy
|:
|187
|Geçerli Oy
|:
|185
|Katılım Oranı
|:
|% 45.61
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 63,24
|117
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 33,52
|62
|Sinan Oğan
|:
|% 2,70
|5
|Muharrem İnce
|:
|% 0,54
|1
HOLLANDA KRALLIĞI
|Toplam Sandık
|:
|504
|Toplam Seçmen
|:
|287.888
|Açılan Sandık
|:
|80
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 15.87
|Kullanılan Oy
|:
|22.315
|Geçerli Oy
|:
|22.137
|Katılım Oranı
|:
|% 48.12
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 68,00
|15.054
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 29,23
|6.470
|Sinan Oğan
|:
|% 2,01
|445
|Muharrem İnce
|:
|% 0,76
|168
IRAK CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|18
|Toplam Seçmen
|:
|5.738
|Açılan Sandık
|:
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88.89
|Kullanılan Oy
|:
|1.429
|Geçerli Oy
|:
|1.411
|Katılım Oranı
|:
|% 27.77
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 54,93
|775
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 39,97
|564
|Sinan Oğan
|:
|% 4,32
|61
|Muharrem İnce
|:
|% 0,78
|11
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|9
|Toplam Seçmen
|:
|1.592
|Açılan Sandık
|:
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 33.33
|Kullanılan Oy
|:
|221
|Geçerli Oy
|:
|217
|Katılım Oranı
|:
|% 26.15
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 53,92
|117
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 42,86
|93
|Sinan Oğan
|:
|% 2,30
|5
|Muharrem İnce
|:
|% 0,92
|2
İRLANDA CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|6
|Toplam Seçmen
|:
|6.770
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
İSPANYA KRALLIĞI
|Toplam Sandık
|:
|10
|Toplam Seçmen
|:
|5.838
|Açılan Sandık
|:
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 20
|Kullanılan Oy
|:
|673
|Geçerli Oy
|:
|671
|Katılım Oranı
|:
|% 53.16
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 71,69
|481
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 25,93
|174
|Muharrem İnce
|:
|% 1,19
|8
|Sinan Oğan
|:
|% 1,19
|8
İSRAİL DEVLETİ
|Toplam Sandık
|:
|12
|Toplam Seçmen
|:
|5.088
|Açılan Sandık
|:
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 25
|Kullanılan Oy
|:
|323
|Geçerli Oy
|:
|321
|Katılım Oranı
|:
|% 25.39
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 75,39
|242
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 23,05
|74
|Sinan Oğan
|:
|% 1,25
|4
|Muharrem İnce
|:
|% 0,31
|1
İSVEÇ KRALLIĞI
|Toplam Sandık
|:
|34
|Toplam Seçmen
|:
|42.773
|Açılan Sandık
|:
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 11.76
|Kullanılan Oy
|:
|1.061
|Geçerli Oy
|:
|1.054
|Katılım Oranı
|:
|% 21.09
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 55,88
|589
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 41,65
|439
|Sinan Oğan
|:
|% 1,61
|17
|Muharrem İnce
|:
|% 0,86
|9
İSVİÇRE KONFEDERASYONU
|Toplam Sandık
|:
|204
|Toplam Seçmen
|:
|105.820
|Açılan Sandık
|:
|30
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14.71
|Kullanılan Oy
|:
|8.499
|Geçerli Oy
|:
|8.444
|Katılım Oranı
|:
|% 58.91
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 52,96
|4.472
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 45,25
|3.821
|Sinan Oğan
|:
|% 1,20
|101
|Muharrem İnce
|:
|% 0,59
|50
İTALYA CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|19
|Toplam Seçmen
|:
|20.148
|Açılan Sandık
|:
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 26.32
|Kullanılan Oy
|:
|2.975
|Geçerli Oy
|:
|2.959
|Katılım Oranı
|:
|% 54.09
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 69,04
|2.043
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 29,10
|861
|Sinan Oğan
|:
|% 0,95
|28
|Muharrem İnce
|:
|% 0,91
|27
JAPONYA
|Toplam Sandık
|:
|15
|Toplam Seçmen
|:
|5.672
|Açılan Sandık
|:
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 40
|Kullanılan Oy
|:
|1.108
|Geçerli Oy
|:
|1.105
|Katılım Oranı
|:
|% 71.58
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 52,22
|577
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 40,54
|448
|Sinan Oğan
|:
|% 4,16
|46
|Muharrem İnce
|:
|% 3,08
|34
KANADA
|Toplam Sandık
|:
|78
|Toplam Seçmen
|:
|40.418
|Açılan Sandık
|:
|23
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 29.49
|Kullanılan Oy
|:
|5.601
|Geçerli Oy
|:
|5.575
|Katılım Oranı
|:
|% 45.41
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 79,78
|4.448
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 17,42
|971
|Sinan Oğan
|:
|% 1,67
|93
|Muharrem İnce
|:
|% 1,13
|63
KARADAĞ
|Toplam Sandık
|:
|4
|Toplam Seçmen
|:
|1.704
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
KATAR DEVLETİ
|Toplam Sandık
|:
|21
|Toplam Seçmen
|:
|10.868
|Açılan Sandık
|:
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 19.05
|Kullanılan Oy
|:
|1.165
|Geçerli Oy
|:
|1.158
|Katılım Oranı
|:
|% 56.33
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 64,51
|747
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 32,47
|376
|Sinan Oğan
|:
|% 1,73
|20
|Muharrem İnce
|:
|% 1,29
|15
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|12
|Toplam Seçmen
|:
|6.101
|Açılan Sandık
|:
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 58.33
|Kullanılan Oy
|:
|874
|Geçerli Oy
|:
|870
|Katılım Oranı
|:
|% 25.39
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 46,89
|408
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 45,98
|400
|Sinan Oğan
|:
|% 5,06
|44
|Muharrem İnce
|:
|% 2,07
|18
KIRGIZ CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|3
|Toplam Seçmen
|:
|3.118
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
KORE CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|2
|Toplam Seçmen
|:
|866
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
KOSOVA CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|4
|Toplam Seçmen
|:
|2.192
|Açılan Sandık
|:
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 25
|Kullanılan Oy
|:
|169
|Geçerli Oy
|:
|168
|Katılım Oranı
|:
|% 44.71
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 69,05
|116
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 23,21
|39
|Sinan Oğan
|:
|% 6,55
|11
|Muharrem İnce
|:
|% 1,19
|2
KUVEYT DEVLETİ
|Toplam Sandık
|:
|6
|Toplam Seçmen
|:
|4.725
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|308
|Toplam Seçmen
|:
|140.680
|Açılan Sandık
|:
|57
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 18.51
|Kullanılan Oy
|:
|13.916
|Geçerli Oy
|:
|13.810
|Katılım Oranı
|:
|% 43.7
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 54,38
|7.510
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 38,02
|5.251
|Sinan Oğan
|:
|% 4,02
|555
|Muharrem İnce
|:
|% 3,58
|494
KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|5
|Toplam Seçmen
|:
|4.107
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
LİBYA DEVLETİ
|Toplam Sandık
|:
|6
|Toplam Seçmen
|:
|1.132
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
LİTVANYA CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|2
|Toplam Seçmen
|:
|795
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
LÜBNAN CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|17
|Toplam Seçmen
|:
|8.325
|Açılan Sandık
|:
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 17.65
|Kullanılan Oy
|:
|280
|Geçerli Oy
|:
|280
|Katılım Oranı
|:
|% 19.09
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 95,72
|268
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 3,57
|10
|Sinan Oğan
|:
|% 0,71
|2
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜKALIĞI
|Toplam Sandık
|:
|49
|Toplam Seçmen
|:
|1.507
|Açılan Sandık
|:
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16.33
|Kullanılan Oy
|:
|2.963
|Geçerli Oy
|:
|2.939
|Katılım Oranı
|:
|% 99.99
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 60,15
|1.768
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 38,11
|1.120
|Sinan Oğan
|:
|% 1,33
|39
|Muharrem İnce
|:
|% 0,41
|12
MACARİSTAN
|Toplam Sandık
|:
|7
|Toplam Seçmen
|:
|3.887
|Açılan Sandık
|:
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14.29
|Kullanılan Oy
|:
|204
|Geçerli Oy
|:
|204
|Katılım Oranı
|:
|% 36.76
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 57,84
|118
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 35,30
|72
|Sinan Oğan
|:
|% 5,39
|11
|Muharrem İnce
|:
|% 1,47
|3
MALEZYA
|Toplam Sandık
|:
|2
|Toplam Seçmen
|:
|711
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
MALTA CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|4
|Toplam Seçmen
|:
|2.808
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
MISIR ARAP CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|6
|Toplam Seçmen
|:
|2.327
|Açılan Sandık
|:
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Kullanılan Oy
|:
|424
|Geçerli Oy
|:
|420
|Katılım Oranı
|:
|% 46.7
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 76,43
|321
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 22,14
|93
|Sinan Oğan
|:
|% 0,95
|4
|Muharrem İnce
|:
|% 0,48
|2
MOLDOVA CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|4
|Toplam Seçmen
|:
|861
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|2
|Toplam Seçmen
|:
|584
|Açılan Sandık
|:
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Kullanılan Oy
|:
|36
|Geçerli Oy
|:
|36
|Katılım Oranı
|:
|% 12.33
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 55,56
|20
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 44,44
|16
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
NORVEÇ KRALLIĞI
|Toplam Sandık
|:
|17
|Toplam Seçmen
|:
|10.391
|Açılan Sandık
|:
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 17.65
|Kullanılan Oy
|:
|618
|Geçerli Oy
|:
|617
|Katılım Oranı
|:
|% 33.72
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 50,89
|314
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 46,68
|288
|Sinan Oğan
|:
|% 1,46
|9
|Muharrem İnce
|:
|% 0,97
|6
ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|9
|Toplam Seçmen
|:
|3.182
|Açılan Sandık
|:
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 44.44
|Kullanılan Oy
|:
|645
|Geçerli Oy
|:
|644
|Katılım Oranı
|:
|% 54.02
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 52,02
|335
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 42,39
|273
|Sinan Oğan
|:
|% 4,50
|29
|Muharrem İnce
|:
|% 1,09
|7
PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|6
|Toplam Seçmen
|:
|1.232
|Açılan Sandık
|:
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Kullanılan Oy
|:
|168
|Geçerli Oy
|:
|164
|Katılım Oranı
|:
|% 27.32
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 64,63
|106
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 29,27
|48
|Sinan Oğan
|:
|% 4,27
|7
|Muharrem İnce
|:
|% 1,83
|3
POLONYA CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|9
|Toplam Seçmen
|:
|10.457
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
PORTEKİZ CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|2
|Toplam Seçmen
|:
|1.484
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
ROMANYA
|Toplam Sandık
|:
|30
|Toplam Seçmen
|:
|10.173
|Açılan Sandık
|:
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 30
|Kullanılan Oy
|:
|1.432
|Geçerli Oy
|:
|1.423
|Katılım Oranı
|:
|% 47.03
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 58,82
|837
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 36,82
|524
|Sinan Oğan
|:
|% 2,74
|39
|Muharrem İnce
|:
|% 1,62
|23
RUSYA FEDERASYONU
|Toplam Sandık
|:
|48
|Toplam Seçmen
|:
|14.357
|Açılan Sandık
|:
|23
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 47.92
|Kullanılan Oy
|:
|2.095
|Geçerli Oy
|:
|2.060
|Katılım Oranı
|:
|% 31.85
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 50,34
|1.037
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 42,33
|872
|Sinan Oğan
|:
|% 4,13
|85
|Muharrem İnce
|:
|% 3,20
|66
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|4
|Toplam Seçmen
|:
|2.311
|Açılan Sandık
|:
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Kullanılan Oy
|:
|247
|Geçerli Oy
|:
|244
|Katılım Oranı
|:
|% 38.41
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 46,31
|113
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 45,90
|112
|Sinan Oğan
|:
|% 6,97
|17
|Muharrem İnce
|:
|% 0,82
|2
SİNGAPUR CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|2
|Toplam Seçmen
|:
|1.020
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
SLOVAK CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|4
|Toplam Seçmen
|:
|642
|Açılan Sandık
|:
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75
|Kullanılan Oy
|:
|245
|Geçerli Oy
|:
|244
|Katılım Oranı
|:
|% 51.04
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 75,82
|185
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 18,44
|45
|Sinan Oğan
|:
|% 4,10
|10
|Muharrem İnce
|:
|% 1,64
|4
SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI
|Toplam Sandık
|:
|42
|Toplam Seçmen
|:
|23.005
|Açılan Sandık
|:
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16.67
|Kullanılan Oy
|:
|1.755
|Geçerli Oy
|:
|1.736
|Katılım Oranı
|:
|% 45.68
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 75,86
|1.317
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 23,39
|406
|Sinan Oğan
|:
|% 0,46
|8
|Muharrem İnce
|:
|% 0,29
|5
TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|2
|Toplam Seçmen
|:
|865
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
TAYLAND KRALLIĞI
|Toplam Sandık
|:
|2
|Toplam Seçmen
|:
|1.278
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
TÜRKMENİSTAN
|Toplam Sandık
|:
|2
|Toplam Seçmen
|:
|635
|Açılan Sandık
|:
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Kullanılan Oy
|:
|105
|Geçerli Oy
|:
|105
|Katılım Oranı
|:
|% 33.12
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 47,62
|50
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 43,81
|46
|Sinan Oğan
|:
|% 6,67
|7
|Muharrem İnce
|:
|% 1,90
|2
UKRAYNA
|Toplam Sandık
|:
|6
|Toplam Seçmen
|:
|2.608
|Açılan Sandık
|:
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Kullanılan Oy
|:
|148
|Geçerli Oy
|:
|147
|Katılım Oranı
|:
|% 11.95
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 62,59
|92
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 31,97
|47
|Sinan Oğan
|:
|% 3,40
|5
|Muharrem İnce
|:
|% 2,04
|3
UMMAN SULTANLIĞI
|Toplam Sandık
|:
|4
|Toplam Seçmen
|:
|1.395
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI
|Toplam Sandık
|:
|6
|Toplam Seçmen
|:
|3.030
|Açılan Sandık
|:
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 33.33
|Kullanılan Oy
|:
|488
|Geçerli Oy
|:
|484
|Katılım Oranı
|:
|% 48.32
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 89,67
|434
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 9,30
|45
|Muharrem İnce
|:
|% 0,82
|4
|Sinan Oğan
|:
|% 0,21
|1
YENİ ZELANDA
|Toplam Sandık
|:
|2
|Toplam Seçmen
|:
|1.115
|Açılan Sandık
|:
|0
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Kullanılan Oy
|:
|0
|Geçerli Oy
|:
|0
|Katılım Oranı
|:
|0
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 0,00
|0
|Muharrem İnce
|:
|% 0,00
|0
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 0,00
|0
|Sinan Oğan
|:
|% 0,00
|0
YUNANİSTAN CUMHURİYETİ
|Toplam Sandık
|:
|36
|Toplam Seçmen
|:
|11.714
|Açılan Sandık
|:
|17
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 47.22
|Kullanılan Oy
|:
|406
|Geçerli Oy
|:
|400
|Katılım Oranı
|:
|% 20.28
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 71,50
|286
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 22,50
|90
|Muharrem İnce
|:
|% 3,25
|13
|Sinan Oğan
|:
|% 2,75
|11
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR