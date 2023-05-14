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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - YURT DIŞI VE

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - YURT DIŞI VE

Güncel Haberler

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİToplam Sandık : 2.

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 2.019
Toplam Seçmen: 1.504.967
Açılan Sandık: 175
Açılan Sandık Oranı: % 8.67
Kullanılan Oy: 57.221
Geçerli Oy: 56.706
Katılım Oranı: % 44.49

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 65,8837.358
Kemal Kılıçdaroğlu: % 32,0618.182
Sinan Oğan: % 1,39787
Muharrem İnce: % 0,67379
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Toplam Sandık: 151
Toplam Seçmen: 135.383
Açılan Sandık: 21
Açılan Sandık Oranı: % 13.91
Kullanılan Oy: 6.531
Geçerli Oy: 6.503
Katılım Oranı: % 35.86

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 79,495.169
Recep Tayyip Erdoğan: % 16,791.092
Sinan Oğan: % 2,04133
Muharrem İnce: % 1,68109
ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 3
Toplam Seçmen: 1.416
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
AVUSTRALYA

Toplam Sandık: 53
Toplam Seçmen: 53.902
Açılan Sandık: 3
Açılan Sandık Oranı: % 5.66
Kullanılan Oy: 550
Geçerli Oy: 546
Katılım Oranı: % 27.34

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 54,58298
Recep Tayyip Erdoğan: % 43,41237
Muharrem İnce: % 1,106
Sinan Oğan: % 0,915
AVUSTURYA CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 175
Toplam Seçmen: 115.074
Açılan Sandık: 10
Açılan Sandık Oranı: % 5.71
Kullanılan Oy: 3.717
Geçerli Oy: 3.692
Katılım Oranı: % 60.33

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 76,082.809
Kemal Kılıçdaroğlu: % 21,94810
Sinan Oğan: % 1,2546
Muharrem İnce: % 0,7327
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 15
Toplam Seçmen: 11.036
Açılan Sandık: 4
Açılan Sandık Oranı: % 26.67
Kullanılan Oy: 2.284
Geçerli Oy: 2.270
Katılım Oranı: % 80.03

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 47,841.086
Kemal Kılıçdaroğlu: % 44,191.003
Sinan Oğan: % 5,86133
Muharrem İnce: % 2,1148
BAHREYN KRALLIĞI

Toplam Sandık: 3
Toplam Seçmen: 1.359
Açılan Sandık: 1
Açılan Sandık Oranı: % 33.33
Kullanılan Oy: 245
Geçerli Oy: 244
Katılım Oranı: % 54.08

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 77,46189
Recep Tayyip Erdoğan: % 19,2647
Sinan Oğan: % 2,055
Muharrem İnce: % 1,233
BELARUS CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 2
Toplam Seçmen: 643
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
BELÇİKA KRALLIĞI

Toplam Sandık: 247
Toplam Seçmen: 154.582
Açılan Sandık: 27
Açılan Sandık Oranı: % 10.93
Kullanılan Oy: 9.227
Geçerli Oy: 9.138
Katılım Oranı: % 52.73

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 74,616.818
Kemal Kılıçdaroğlu: % 22,242.032
Sinan Oğan: % 2,30210
Muharrem İnce: % 0,8578
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Toplam Sandık: 20
Toplam Seçmen: 12.757
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
BOSNA HERSEK

Toplam Sandık: 11
Toplam Seçmen: 2.946
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
BREZİLYA FEDERATİF CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 4
Toplam Seçmen: 581
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
BULGARİSTAN CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 16
Toplam Seçmen: 8.668
Açılan Sandık: 6
Açılan Sandık Oranı: % 37.5
Kullanılan Oy: 710
Geçerli Oy: 708
Katılım Oranı: % 21.36

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 69,21490
Recep Tayyip Erdoğan: % 24,58174
Sinan Oğan: % 3,5325
Muharrem İnce: % 2,6819
BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI

Toplam Sandık: 242
Toplam Seçmen: 127.852
Açılan Sandık: 9
Açılan Sandık Oranı: % 3.72
Kullanılan Oy: 2.762
Geçerli Oy: 2.746
Katılım Oranı: % 51.66

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 82,012.252
Recep Tayyip Erdoğan: % 16,10442
Sinan Oğan: % 1,1632
Muharrem İnce: % 0,7320
CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 3
Toplam Seçmen: 2.280
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
ÇEK CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 7
Toplam Seçmen: 3.018
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
ÇİN HALK CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 12
Toplam Seçmen: 4.337
Açılan Sandık: 3
Açılan Sandık Oranı: % 25
Kullanılan Oy: 199
Geçerli Oy: 193
Katılım Oranı: % 15.5

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 63,21122
Recep Tayyip Erdoğan: % 26,9452
Sinan Oğan: % 6,7413
Muharrem İnce: % 3,116
DANİMARKA KRALLIĞI

Toplam Sandık: 36
Toplam Seçmen: 37.864
Açılan Sandık: 3
Açılan Sandık Oranı: % 8.33
Kullanılan Oy: 1.393
Geçerli Oy: 1.372
Katılım Oranı: % 52.83

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 61,52844
Kemal Kılıçdaroğlu: % 36,44500
Sinan Oğan: % 1,4620
Muharrem İnce: % 0,588
ESTONYA CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 2
Toplam Seçmen: 776
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
FAS KRALLIĞI

Toplam Sandık: 2
Toplam Seçmen: 685
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
FİNLANDİYA CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 18
Toplam Seçmen: 6.791
Açılan Sandık: 2
Açılan Sandık Oranı: % 11.11
Kullanılan Oy: 632
Geçerli Oy: 630
Katılım Oranı: % 83.82

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 73,49463
Recep Tayyip Erdoğan: % 23,02145
Sinan Oğan: % 2,3815
Muharrem İnce: % 1,117
FRANSA CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 453
Toplam Seçmen: 399.365
Açılan Sandık: 30
Açılan Sandık Oranı: % 6.62
Kullanılan Oy: 11.670
Geçerli Oy: 11.556
Katılım Oranı: % 45.07

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 64,307.430
Kemal Kılıçdaroğlu: % 34,203.952
Sinan Oğan: % 1,08125
Muharrem İnce: % 0,4249
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 6
Toplam Seçmen: 1.561
Açılan Sandık: 1
Açılan Sandık Oranı: % 16.67
Kullanılan Oy: 49
Geçerli Oy: 49
Katılım Oranı: % 57.65

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 81,6340
Recep Tayyip Erdoğan: % 12,256
Sinan Oğan: % 6,123
Muharrem İnce: % 0,000
GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 8
Toplam Seçmen: 2.306
Açılan Sandık: 1
Açılan Sandık Oranı: % 12.5
Kullanılan Oy: 187
Geçerli Oy: 185
Katılım Oranı: % 45.61

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 63,24117
Recep Tayyip Erdoğan: % 33,5262
Sinan Oğan: % 2,705
Muharrem İnce: % 0,541
HOLLANDA KRALLIĞI

Toplam Sandık: 504
Toplam Seçmen: 287.888
Açılan Sandık: 80
Açılan Sandık Oranı: % 15.87
Kullanılan Oy: 22.315
Geçerli Oy: 22.137
Katılım Oranı: % 48.12

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 68,0015.054
Kemal Kılıçdaroğlu: % 29,236.470
Sinan Oğan: % 2,01445
Muharrem İnce: % 0,76168
IRAK CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 18
Toplam Seçmen: 5.738
Açılan Sandık: 16
Açılan Sandık Oranı: % 88.89
Kullanılan Oy: 1.429
Geçerli Oy: 1.411
Katılım Oranı: % 27.77

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 54,93775
Kemal Kılıçdaroğlu: % 39,97564
Sinan Oğan: % 4,3261
Muharrem İnce: % 0,7811
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 9
Toplam Seçmen: 1.592
Açılan Sandık: 3
Açılan Sandık Oranı: % 33.33
Kullanılan Oy: 221
Geçerli Oy: 217
Katılım Oranı: % 26.15

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 53,92117
Recep Tayyip Erdoğan: % 42,8693
Sinan Oğan: % 2,305
Muharrem İnce: % 0,922
İRLANDA CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 6
Toplam Seçmen: 6.770
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
İSPANYA KRALLIĞI

Toplam Sandık: 10
Toplam Seçmen: 5.838
Açılan Sandık: 2
Açılan Sandık Oranı: % 20
Kullanılan Oy: 673
Geçerli Oy: 671
Katılım Oranı: % 53.16

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 71,69481
Recep Tayyip Erdoğan: % 25,93174
Muharrem İnce: % 1,198
Sinan Oğan: % 1,198
İSRAİL DEVLETİ

Toplam Sandık: 12
Toplam Seçmen: 5.088
Açılan Sandık: 3
Açılan Sandık Oranı: % 25
Kullanılan Oy: 323
Geçerli Oy: 321
Katılım Oranı: % 25.39

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 75,39242
Recep Tayyip Erdoğan: % 23,0574
Sinan Oğan: % 1,254
Muharrem İnce: % 0,311
İSVEÇ KRALLIĞI

Toplam Sandık: 34
Toplam Seçmen: 42.773
Açılan Sandık: 4
Açılan Sandık Oranı: % 11.76
Kullanılan Oy: 1.061
Geçerli Oy: 1.054
Katılım Oranı: % 21.09

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 55,88589
Recep Tayyip Erdoğan: % 41,65439
Sinan Oğan: % 1,6117
Muharrem İnce: % 0,869
İSVİÇRE KONFEDERASYONU

Toplam Sandık: 204
Toplam Seçmen: 105.820
Açılan Sandık: 30
Açılan Sandık Oranı: % 14.71
Kullanılan Oy: 8.499
Geçerli Oy: 8.444
Katılım Oranı: % 58.91

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 52,964.472
Recep Tayyip Erdoğan: % 45,253.821
Sinan Oğan: % 1,20101
Muharrem İnce: % 0,5950
İTALYA CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 19
Toplam Seçmen: 20.148
Açılan Sandık: 5
Açılan Sandık Oranı: % 26.32
Kullanılan Oy: 2.975
Geçerli Oy: 2.959
Katılım Oranı: % 54.09

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 69,042.043
Recep Tayyip Erdoğan: % 29,10861
Sinan Oğan: % 0,9528
Muharrem İnce: % 0,9127
JAPONYA

Toplam Sandık: 15
Toplam Seçmen: 5.672
Açılan Sandık: 6
Açılan Sandık Oranı: % 40
Kullanılan Oy: 1.108
Geçerli Oy: 1.105
Katılım Oranı: % 71.58

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 52,22577
Kemal Kılıçdaroğlu: % 40,54448
Sinan Oğan: % 4,1646
Muharrem İnce: % 3,0834
KANADA

Toplam Sandık: 78
Toplam Seçmen: 40.418
Açılan Sandık: 23
Açılan Sandık Oranı: % 29.49
Kullanılan Oy: 5.601
Geçerli Oy: 5.575
Katılım Oranı: % 45.41

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 79,784.448
Recep Tayyip Erdoğan: % 17,42971
Sinan Oğan: % 1,6793
Muharrem İnce: % 1,1363
KARADAĞ

Toplam Sandık: 4
Toplam Seçmen: 1.704
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
KATAR DEVLETİ

Toplam Sandık: 21
Toplam Seçmen: 10.868
Açılan Sandık: 4
Açılan Sandık Oranı: % 19.05
Kullanılan Oy: 1.165
Geçerli Oy: 1.158
Katılım Oranı: % 56.33

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 64,51747
Kemal Kılıçdaroğlu: % 32,47376
Sinan Oğan: % 1,7320
Muharrem İnce: % 1,2915
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 12
Toplam Seçmen: 6.101
Açılan Sandık: 7
Açılan Sandık Oranı: % 58.33
Kullanılan Oy: 874
Geçerli Oy: 870
Katılım Oranı: % 25.39

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 46,89408
Recep Tayyip Erdoğan: % 45,98400
Sinan Oğan: % 5,0644
Muharrem İnce: % 2,0718
KIRGIZ CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 3
Toplam Seçmen: 3.118
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
KORE CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 2
Toplam Seçmen: 866
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
KOSOVA CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 4
Toplam Seçmen: 2.192
Açılan Sandık: 1
Açılan Sandık Oranı: % 25
Kullanılan Oy: 169
Geçerli Oy: 168
Katılım Oranı: % 44.71

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 69,05116
Kemal Kılıçdaroğlu: % 23,2139
Sinan Oğan: % 6,5511
Muharrem İnce: % 1,192
KUVEYT DEVLETİ

Toplam Sandık: 6
Toplam Seçmen: 4.725
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 308
Toplam Seçmen: 140.680
Açılan Sandık: 57
Açılan Sandık Oranı: % 18.51
Kullanılan Oy: 13.916
Geçerli Oy: 13.810
Katılım Oranı: % 43.7

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 54,387.510
Recep Tayyip Erdoğan: % 38,025.251
Sinan Oğan: % 4,02555
Muharrem İnce: % 3,58494
KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 5
Toplam Seçmen: 4.107
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
LİBYA DEVLETİ

Toplam Sandık: 6
Toplam Seçmen: 1.132
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
LİTVANYA CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 2
Toplam Seçmen: 795
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
LÜBNAN CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 17
Toplam Seçmen: 8.325
Açılan Sandık: 3
Açılan Sandık Oranı: % 17.65
Kullanılan Oy: 280
Geçerli Oy: 280
Katılım Oranı: % 19.09

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 95,72268
Kemal Kılıçdaroğlu: % 3,5710
Sinan Oğan: % 0,712
Muharrem İnce: % 0,000
LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜKALIĞI

Toplam Sandık: 49
Toplam Seçmen: 1.507
Açılan Sandık: 8
Açılan Sandık Oranı: % 16.33
Kullanılan Oy: 2.963
Geçerli Oy: 2.939
Katılım Oranı: % 99.99

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 60,151.768
Kemal Kılıçdaroğlu: % 38,111.120
Sinan Oğan: % 1,3339
Muharrem İnce: % 0,4112
MACARİSTAN

Toplam Sandık: 7
Toplam Seçmen: 3.887
Açılan Sandık: 1
Açılan Sandık Oranı: % 14.29
Kullanılan Oy: 204
Geçerli Oy: 204
Katılım Oranı: % 36.76

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 57,84118
Recep Tayyip Erdoğan: % 35,3072
Sinan Oğan: % 5,3911
Muharrem İnce: % 1,473
MALEZYA

Toplam Sandık: 2
Toplam Seçmen: 711
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
MALTA CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 4
Toplam Seçmen: 2.808
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
MISIR ARAP CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 6
Toplam Seçmen: 2.327
Açılan Sandık: 3
Açılan Sandık Oranı: % 50
Kullanılan Oy: 424
Geçerli Oy: 420
Katılım Oranı: % 46.7

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 76,43321
Kemal Kılıçdaroğlu: % 22,1493
Sinan Oğan: % 0,954
Muharrem İnce: % 0,482
MOLDOVA CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 4
Toplam Seçmen: 861
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 2
Toplam Seçmen: 584
Açılan Sandık: 1
Açılan Sandık Oranı: % 50
Kullanılan Oy: 36
Geçerli Oy: 36
Katılım Oranı: % 12.33

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 55,5620
Kemal Kılıçdaroğlu: % 44,4416
Muharrem İnce: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
NORVEÇ KRALLIĞI

Toplam Sandık: 17
Toplam Seçmen: 10.391
Açılan Sandık: 3
Açılan Sandık Oranı: % 17.65
Kullanılan Oy: 618
Geçerli Oy: 617
Katılım Oranı: % 33.72

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 50,89314
Kemal Kılıçdaroğlu: % 46,68288
Sinan Oğan: % 1,469
Muharrem İnce: % 0,976
ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 9
Toplam Seçmen: 3.182
Açılan Sandık: 4
Açılan Sandık Oranı: % 44.44
Kullanılan Oy: 645
Geçerli Oy: 644
Katılım Oranı: % 54.02

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 52,02335
Kemal Kılıçdaroğlu: % 42,39273
Sinan Oğan: % 4,5029
Muharrem İnce: % 1,097
PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 6
Toplam Seçmen: 1.232
Açılan Sandık: 3
Açılan Sandık Oranı: % 50
Kullanılan Oy: 168
Geçerli Oy: 164
Katılım Oranı: % 27.32

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 64,63106
Kemal Kılıçdaroğlu: % 29,2748
Sinan Oğan: % 4,277
Muharrem İnce: % 1,833
POLONYA CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 9
Toplam Seçmen: 10.457
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
PORTEKİZ CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 2
Toplam Seçmen: 1.484
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
ROMANYA

Toplam Sandık: 30
Toplam Seçmen: 10.173
Açılan Sandık: 9
Açılan Sandık Oranı: % 30
Kullanılan Oy: 1.432
Geçerli Oy: 1.423
Katılım Oranı: % 47.03

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 58,82837
Recep Tayyip Erdoğan: % 36,82524
Sinan Oğan: % 2,7439
Muharrem İnce: % 1,6223
RUSYA FEDERASYONU

Toplam Sandık: 48
Toplam Seçmen: 14.357
Açılan Sandık: 23
Açılan Sandık Oranı: % 47.92
Kullanılan Oy: 2.095
Geçerli Oy: 2.060
Katılım Oranı: % 31.85

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 50,341.037
Recep Tayyip Erdoğan: % 42,33872
Sinan Oğan: % 4,1385
Muharrem İnce: % 3,2066
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 4
Toplam Seçmen: 2.311
Açılan Sandık: 2
Açılan Sandık Oranı: % 50
Kullanılan Oy: 247
Geçerli Oy: 244
Katılım Oranı: % 38.41

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 46,31113
Kemal Kılıçdaroğlu: % 45,90112
Sinan Oğan: % 6,9717
Muharrem İnce: % 0,822
SİNGAPUR CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 2
Toplam Seçmen: 1.020
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
SLOVAK CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 4
Toplam Seçmen: 642
Açılan Sandık: 3
Açılan Sandık Oranı: % 75
Kullanılan Oy: 245
Geçerli Oy: 244
Katılım Oranı: % 51.04

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 75,82185
Recep Tayyip Erdoğan: % 18,4445
Sinan Oğan: % 4,1010
Muharrem İnce: % 1,644
SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI

Toplam Sandık: 42
Toplam Seçmen: 23.005
Açılan Sandık: 7
Açılan Sandık Oranı: % 16.67
Kullanılan Oy: 1.755
Geçerli Oy: 1.736
Katılım Oranı: % 45.68

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 75,861.317
Kemal Kılıçdaroğlu: % 23,39406
Sinan Oğan: % 0,468
Muharrem İnce: % 0,295
TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 2
Toplam Seçmen: 865
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
TAYLAND KRALLIĞI

Toplam Sandık: 2
Toplam Seçmen: 1.278
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
TÜRKMENİSTAN

Toplam Sandık: 2
Toplam Seçmen: 635
Açılan Sandık: 1
Açılan Sandık Oranı: % 50
Kullanılan Oy: 105
Geçerli Oy: 105
Katılım Oranı: % 33.12

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 47,6250
Kemal Kılıçdaroğlu: % 43,8146
Sinan Oğan: % 6,677
Muharrem İnce: % 1,902
UKRAYNA

Toplam Sandık: 6
Toplam Seçmen: 2.608
Açılan Sandık: 3
Açılan Sandık Oranı: % 50
Kullanılan Oy: 148
Geçerli Oy: 147
Katılım Oranı: % 11.95

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 62,5992
Recep Tayyip Erdoğan: % 31,9747
Sinan Oğan: % 3,405
Muharrem İnce: % 2,043
UMMAN SULTANLIĞI

Toplam Sandık: 4
Toplam Seçmen: 1.395
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI

Toplam Sandık: 6
Toplam Seçmen: 3.030
Açılan Sandık: 2
Açılan Sandık Oranı: % 33.33
Kullanılan Oy: 488
Geçerli Oy: 484
Katılım Oranı: % 48.32

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 89,67434
Kemal Kılıçdaroğlu: % 9,3045
Muharrem İnce: % 0,824
Sinan Oğan: % 0,211
YENİ ZELANDA

Toplam Sandık: 2
Toplam Seçmen: 1.115
Açılan Sandık: 0
Açılan Sandık Oranı: % 0
Kullanılan Oy: 0
Geçerli Oy: 0
Katılım Oranı: 0

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 0,000
Muharrem İnce: % 0,000
Kemal Kılıçdaroğlu: % 0,000
Sinan Oğan: % 0,000
YUNANİSTAN CUMHURİYETİ

Toplam Sandık: 36
Toplam Seçmen: 11.714
Açılan Sandık: 17
Açılan Sandık Oranı: % 47.22
Kullanılan Oy: 406
Geçerli Oy: 400
Katılım Oranı: % 20.28

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 71,50286
Recep Tayyip Erdoğan: % 22,5090
Muharrem İnce: % 3,2513
Sinan Oğan: % 2,7511
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan Güncel Haberler

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