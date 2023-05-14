Üye Girişi
Haberi Paylaş
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - YURT DIŞI VE GÜMRÜK

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - YURT DIŞI VE GÜMRÜK

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 9.593Toplam Seçmen : 3.416.086Açılan Sandık : 1.736Açılan Sandık Oranı : % 18.1Kullanılan Oy : 200.707Geçerli Oy : 199.064Katılım Oranı : % 53.77Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 56,47112.408Kemal Kılıçdaroğlu : % 40,0379.690Sinan Oğan : % 2,184.342Muharrem İnce : % 1,322.

Toplam Sandık: 9.593
Toplam Seçmen: 3.416.086
Açılan Sandık: 1.736
Açılan Sandık Oranı: % 18.1
Kullanılan Oy: 200.707
Geçerli Oy: 199.064
Katılım Oranı: % 53.77

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 56,47112.408
Kemal Kılıçdaroğlu: % 40,0379.690
Sinan Oğan: % 2,184.342
Muharrem İnce: % 1,322.624
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title