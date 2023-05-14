CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - YURT DIŞI VE GÜMRÜK
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 9.593Toplam Seçmen : 3.416.086Açılan Sandık : 1.736Açılan Sandık Oranı : % 18.1Kullanılan Oy : 200.707Geçerli Oy : 199.064Katılım Oranı : % 53.77Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 56,47112.408Kemal Kılıçdaroğlu : % 40,0379.690Sinan Oğan : % 2,184.342Muharrem İnce : % 1,322.
|Toplam Sandık
|:
|9.593
|Toplam Seçmen
|:
|3.416.086
|Açılan Sandık
|:
|1.736
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 18.1
|Kullanılan Oy
|:
|200.707
|Geçerli Oy
|:
|199.064
|Katılım Oranı
|:
|% 53.77
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 56,47
|112.408
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 40,03
|79.690
|Sinan Oğan
|:
|% 2,18
|4.342
|Muharrem İnce
|:
|% 1,32
|2.624
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500