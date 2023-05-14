CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - YURT DIŞI VE GÜMRÜK
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Toplam Sandık : 4.479Toplam Seçmen : 0Açılan Sandık : 901Açılan Sandık Oranı : % 20.12Kullanılan Oy : 24.717Geçerli Oy : 24.496Katılım Oranı : % 100Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 58,4414.316Kemal Kılıçdaroğlu : % 35,318.
|Toplam Sandık
|:
|4.479
|Toplam Seçmen
|:
|0
|Açılan Sandık
|:
|901
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 20.12
|Kullanılan Oy
|:
|24.717
|Geçerli Oy
|:
|24.496
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 58,44
|14.316
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 35,31
|8.650
|Sinan Oğan
|:
|% 3,37
|826
|Muharrem İnce
|:
|% 2,88
|704
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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