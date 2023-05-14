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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - YURT DIŞI VE GÜMRÜK

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - YURT DIŞI VE GÜMRÜK

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 4.479Toplam Seçmen : 0Açılan Sandık : 901Açılan Sandık Oranı : % 20.12Kullanılan Oy : 24.717Geçerli Oy : 24.496Katılım Oranı : % 100Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 58,4414.316Kemal Kılıçdaroğlu : % 35,318.

Toplam Sandık: 4.479
Toplam Seçmen: 0
Açılan Sandık: 901
Açılan Sandık Oranı: % 20.12
Kullanılan Oy: 24.717
Geçerli Oy: 24.496
Katılım Oranı: % 100

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 58,4414.316
Kemal Kılıçdaroğlu: % 35,318.650
Sinan Oğan: % 3,37826
Muharrem İnce: % 2,88704
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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