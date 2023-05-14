CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - YURT DIŞI VE GÜMRÜK
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Toplam Sandık : 9.593Toplam Seçmen : 3.416.086Açılan Sandık : 1.401Açılan Sandık Oranı : % 14.6Kullanılan Oy : 163.210Geçerli Oy : 161.867Katılım Oranı : % 53.86Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 56,6391.672Kemal Kılıçdaroğlu : % 39,9064.589Sinan Oğan : % 2,143.456Muharrem İnce : % 1,332.
|Toplam Sandık
|:
|9.593
|Toplam Seçmen
|:
|3.416.086
|Açılan Sandık
|:
|1.401
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14.6
|Kullanılan Oy
|:
|163.210
|Geçerli Oy
|:
|161.867
|Katılım Oranı
|:
|% 53.86
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 56,63
|91.672
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 39,90
|64.589
|Sinan Oğan
|:
|% 2,14
|3.456
|Muharrem İnce
|:
|% 1,33
|2.150
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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