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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - YURT DIŞI VE GÜMRÜK

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - YURT DIŞI VE GÜMRÜK

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 9.593Toplam Seçmen : 3.416.086Açılan Sandık : 1.401Açılan Sandık Oranı : % 14.6Kullanılan Oy : 163.210Geçerli Oy : 161.867Katılım Oranı : % 53.86Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 56,6391.672Kemal Kılıçdaroğlu : % 39,9064.589Sinan Oğan : % 2,143.456Muharrem İnce : % 1,332.

Toplam Sandık: 9.593
Toplam Seçmen: 3.416.086
Açılan Sandık: 1.401
Açılan Sandık Oranı: % 14.6
Kullanılan Oy: 163.210
Geçerli Oy: 161.867
Katılım Oranı: % 53.86

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 56,6391.672
Kemal Kılıçdaroğlu: % 39,9064.589
Sinan Oğan: % 2,143.456
Muharrem İnce: % 1,332.150
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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