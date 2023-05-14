CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - OY

Yurt genelinde açılan sandık oranı yüzde 87.63. Resmi olmayan sonuçlara göre, oy dağılımı şöyle: Toplam Sandık : 201.807Toplam Seçmen : 64.190.651Açılan Sandık : 176.846Açılan Sandık Oranı : % 87.63Kullanılan Oy : 48.681.389Geçerli Oy : 47.808.884Katılım Oranı : % 88.