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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - OY

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - OY

Güncel Haberler

Yurt genelinde açılan sandık oranı yüzde 87.63. Resmi olmayan sonuçlara göre, oy dağılımı şöyle: Toplam Sandık : 201.807Toplam Seçmen : 64.190.651Açılan Sandık : 176.846Açılan Sandık Oranı : % 87.63Kullanılan Oy : 48.681.389Geçerli Oy : 47.808.884Katılım Oranı : % 88.

Yurt genelinde açılan sandık oranı yüzde 87.63. Resmi olmayan sonuçlara göre, oy dağılımı şöyle:

Toplam Sandık: 201.807
Toplam Seçmen: 64.190.651
Açılan Sandık: 176.846
Açılan Sandık Oranı: % 87.63
Kullanılan Oy: 48.681.389
Geçerli Oy: 47.808.884
Katılım Oranı: % 88.35

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 50,0123.910.244
Kemal Kılıçdaroğlu: % 44,2221.138.385
Sinan Oğan: % 5,302.535.691
Muharrem İnce: % 0,47224.564
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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