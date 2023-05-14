CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - OY
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Yurt genelinde açılan sandık oranı yüzde 87.63. Resmi olmayan sonuçlara göre, oy dağılımı şöyle: Toplam Sandık : 201.807Toplam Seçmen : 64.190.651Açılan Sandık : 176.846Açılan Sandık Oranı : % 87.63Kullanılan Oy : 48.681.389Geçerli Oy : 47.808.884Katılım Oranı : % 88.
Yurt genelinde açılan sandık oranı yüzde 87.63. Resmi olmayan sonuçlara göre, oy dağılımı şöyle:
|Toplam Sandık
|:
|201.807
|Toplam Seçmen
|:
|64.190.651
|Açılan Sandık
|:
|176.846
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 87.63
|Kullanılan Oy
|:
|48.681.389
|Geçerli Oy
|:
|47.808.884
|Katılım Oranı
|:
|% 88.35
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 50,01
|23.910.244
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 44,22
|21.138.385
|Sinan Oğan
|:
|% 5,30
|2.535.691
|Muharrem İnce
|:
|% 0,47
|224.564
Kaynak: AA / Güncel
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