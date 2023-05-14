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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - OY

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - OY

Güncel Haberler

Yurt genelinde açılan sandık oranı yüzde 79.45. Resmi olmayan sonuçlara göre, oy dağılımı şöyle: Toplam Sandık : 201.807Toplam Seçmen : 64.190.651Açılan Sandık : 160.342Açılan Sandık Oranı : % 79.45Kullanılan Oy : 43.660.404Geçerli Oy : 42.893.911Katılım Oranı : % 88.

Yurt genelinde açılan sandık oranı yüzde 79.45. Resmi olmayan sonuçlara göre, oy dağılımı şöyle:

Toplam Sandık: 201.807
Toplam Seçmen: 64.190.651
Açılan Sandık: 160.342
Açılan Sandık Oranı: % 79.45
Kullanılan Oy: 43.660.404
Geçerli Oy: 42.893.911
Katılım Oranı: % 88.3

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 50,5021.661.483
Kemal Kılıçdaroğlu: % 43,7018.745.789
Sinan Oğan: % 5,312.276.721
Muharrem İnce: % 0,49209.918
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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