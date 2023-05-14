CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - OY
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Yurt genelinde açılan sandık oranı yüzde 79.45. Resmi olmayan sonuçlara göre, oy dağılımı şöyle: Toplam Sandık : 201.807Toplam Seçmen : 64.190.651Açılan Sandık : 160.342Açılan Sandık Oranı : % 79.45Kullanılan Oy : 43.660.404Geçerli Oy : 42.893.911Katılım Oranı : % 88.
Yurt genelinde açılan sandık oranı yüzde 79.45. Resmi olmayan sonuçlara göre, oy dağılımı şöyle:
|Toplam Sandık
|:
|201.807
|Toplam Seçmen
|:
|64.190.651
|Açılan Sandık
|:
|160.342
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 79.45
|Kullanılan Oy
|:
|43.660.404
|Geçerli Oy
|:
|42.893.911
|Katılım Oranı
|:
|% 88.3
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 50,50
|21.661.483
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 43,70
|18.745.789
|Sinan Oğan
|:
|% 5,31
|2.276.721
|Muharrem İnce
|:
|% 0,49
|209.918
Kaynak: AA / Güncel
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