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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.299Toplam Seçmen : 300.575Açılan Sandık : 1.283Açılan Sandık Oranı : % 98.77Kullanılan Oy : 256.091Geçerli Oy : 252.014Katılım Oranı : % 86.29Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 72,70183.207Kemal Kılıçdaroğlu : % 21,3053.696Sinan Oğan : % 5,6414.

Toplam Sandık: 1.299
Toplam Seçmen: 300.575
Açılan Sandık: 1.283
Açılan Sandık Oranı: % 98.77
Kullanılan Oy: 256.091
Geçerli Oy: 252.014
Katılım Oranı: % 86.29

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 72,70183.207
Kemal Kılıçdaroğlu: % 21,3053.696
Sinan Oğan: % 5,6414.209
Muharrem İnce: % 0,36902
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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