CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.299Toplam Seçmen : 300.575Açılan Sandık : 1.283Açılan Sandık Oranı : % 98.77Kullanılan Oy : 256.091Geçerli Oy : 252.014Katılım Oranı : % 86.29Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 72,70183.207Kemal Kılıçdaroğlu : % 21,3053.696Sinan Oğan : % 5,6414.
|Toplam Sandık
|:
|1.299
|Toplam Seçmen
|:
|300.575
|Açılan Sandık
|:
|1.283
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98.77
|Kullanılan Oy
|:
|256.091
|Geçerli Oy
|:
|252.014
|Katılım Oranı
|:
|% 86.29
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 72,70
|183.207
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 21,30
|53.696
|Sinan Oğan
|:
|% 5,64
|14.209
|Muharrem İnce
|:
|% 0,36
|902
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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