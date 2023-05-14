CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.538Toplam Seçmen : 457.832Açılan Sandık : 1.506Açılan Sandık Oranı : % 97.92Kullanılan Oy : 396.257Geçerli Oy : 385.769Katılım Oranı : % 88.71Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 52,04200.775Kemal Kılıçdaroğlu : % 41,52160.165Sinan Oğan : % 5,7222.059Muharrem İnce : % 0,722.
|Toplam Sandık
|:
|1.538
|Toplam Seçmen
|:
|457.832
|Açılan Sandık
|:
|1.506
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97.92
|Kullanılan Oy
|:
|396.257
|Geçerli Oy
|:
|385.769
|Katılım Oranı
|:
|% 88.71
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 52,04
|200.775
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 41,52
|160.165
|Sinan Oğan
|:
|% 5,72
|22.059
|Muharrem İnce
|:
|% 0,72
|2.770
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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