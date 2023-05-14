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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.538Toplam Seçmen : 457.832Açılan Sandık : 1.506Açılan Sandık Oranı : % 97.92Kullanılan Oy : 396.257Geçerli Oy : 385.769Katılım Oranı : % 88.71Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 52,04200.775Kemal Kılıçdaroğlu : % 41,52160.165Sinan Oğan : % 5,7222.059Muharrem İnce : % 0,722.

Toplam Sandık: 1.538
Toplam Seçmen: 457.832
Açılan Sandık: 1.506
Açılan Sandık Oranı: % 97.92
Kullanılan Oy: 396.257
Geçerli Oy: 385.769
Katılım Oranı: % 88.71

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 52,04200.775
Kemal Kılıçdaroğlu: % 41,52160.165
Sinan Oğan: % 5,7222.059
Muharrem İnce: % 0,722.770
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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