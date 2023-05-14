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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 4.134Toplam Seçmen : 1.380.533Açılan Sandık : 3.737Açılan Sandık Oranı : % 90.4Kullanılan Oy : 1.107.136Geçerli Oy : 1.089.055Katılım Oranı : % 89.3Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 56,87619.369Recep Tayyip Erdoğan : % 37,75411.102Sinan Oğan : % 4,9553.

Toplam Sandık: 4.134
Toplam Seçmen: 1.380.533
Açılan Sandık: 3.737
Açılan Sandık Oranı: % 90.4
Kullanılan Oy: 1.107.136
Geçerli Oy: 1.089.055
Katılım Oranı: % 89.3

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 56,87619.369
Recep Tayyip Erdoğan: % 37,75411.102
Sinan Oğan: % 4,9553.881
Muharrem İnce: % 0,434.703
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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