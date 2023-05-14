CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 4.134Toplam Seçmen : 1.380.533Açılan Sandık : 3.737Açılan Sandık Oranı : % 90.4Kullanılan Oy : 1.107.136Geçerli Oy : 1.089.055Katılım Oranı : % 89.3Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 56,87619.369Recep Tayyip Erdoğan : % 37,75411.102Sinan Oğan : % 4,9553.
|Toplam Sandık
|:
|4.134
|Toplam Seçmen
|:
|1.380.533
|Açılan Sandık
|:
|3.737
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90.4
|Kullanılan Oy
|:
|1.107.136
|Geçerli Oy
|:
|1.089.055
|Katılım Oranı
|:
|% 89.3
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 56,87
|619.369
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 37,75
|411.102
|Sinan Oğan
|:
|% 4,95
|53.881
|Muharrem İnce
|:
|% 0,43
|4.703
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500