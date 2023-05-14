CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 2.439Toplam Seçmen : 806.442Açılan Sandık : 2.269Açılan Sandık Oranı : % 93.03Kullanılan Oy : 675.724Geçerli Oy : 659.992Katılım Oranı : % 90.54Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 62,41411.932Recep Tayyip Erdoğan : % 32,12211.965Sinan Oğan : % 4,7831.553Muharrem İnce : % 0,694.
|Toplam Sandık
|:
|2.439
|Toplam Seçmen
|:
|806.442
|Açılan Sandık
|:
|2.269
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93.03
|Kullanılan Oy
|:
|675.724
|Geçerli Oy
|:
|659.992
|Katılım Oranı
|:
|% 90.54
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 62,41
|411.932
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 32,12
|211.965
|Sinan Oğan
|:
|% 4,78
|31.553
|Muharrem İnce
|:
|% 0,69
|4.542
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500