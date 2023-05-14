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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 2.439Toplam Seçmen : 806.442Açılan Sandık : 2.269Açılan Sandık Oranı : % 93.03Kullanılan Oy : 675.724Geçerli Oy : 659.992Katılım Oranı : % 90.54Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 62,41411.932Recep Tayyip Erdoğan : % 32,12211.965Sinan Oğan : % 4,7831.553Muharrem İnce : % 0,694.

Toplam Sandık: 2.439
Toplam Seçmen: 806.442
Açılan Sandık: 2.269
Açılan Sandık Oranı: % 93.03
Kullanılan Oy: 675.724
Geçerli Oy: 659.992
Katılım Oranı: % 90.54

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 62,41411.932
Recep Tayyip Erdoğan: % 32,12211.965
Sinan Oğan: % 4,7831.553
Muharrem İnce: % 0,694.542
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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