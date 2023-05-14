CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 861Toplam Seçmen : 242.647Açılan Sandık : 726Açılan Sandık Oranı : % 84.32Kullanılan Oy : 161.688Geçerli Oy : 156.940Katılım Oranı : % 78.94Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 55,5587.173Recep Tayyip Erdoğan : % 42,4366.587Sinan Oğan : % 1,692.
|Toplam Sandık
|:
|861
|Toplam Seçmen
|:
|242.647
|Açılan Sandık
|:
|726
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 84.32
|Kullanılan Oy
|:
|161.688
|Geçerli Oy
|:
|156.940
|Katılım Oranı
|:
|% 78.94
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 55,55
|87.173
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 42,43
|66.587
|Sinan Oğan
|:
|% 1,69
|2.654
|Muharrem İnce
|:
|% 0,33
|526
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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