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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 861Toplam Seçmen : 242.647Açılan Sandık : 726Açılan Sandık Oranı : % 84.32Kullanılan Oy : 161.688Geçerli Oy : 156.940Katılım Oranı : % 78.94Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 55,5587.173Recep Tayyip Erdoğan : % 42,4366.587Sinan Oğan : % 1,692.

Toplam Sandık: 861
Toplam Seçmen: 242.647
Açılan Sandık: 726
Açılan Sandık Oranı: % 84.32
Kullanılan Oy: 161.688
Geçerli Oy: 156.940
Katılım Oranı: % 78.94

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 55,5587.173
Recep Tayyip Erdoğan: % 42,4366.587
Sinan Oğan: % 1,692.654
Muharrem İnce: % 0,33526
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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