CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 749Toplam Seçmen : 225.497Açılan Sandık : 747Açılan Sandık Oranı : % 99.73Kullanılan Oy : 203.391Geçerli Oy : 199.751Katılım Oranı : % 90.37Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 62,97125.790Kemal Kılıçdaroğlu : % 30,5861.078Sinan Oğan : % 6,0412.
|Toplam Sandık
|:
|749
|Toplam Seçmen
|:
|225.497
|Açılan Sandık
|:
|747
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99.73
|Kullanılan Oy
|:
|203.391
|Geçerli Oy
|:
|199.751
|Katılım Oranı
|:
|% 90.37
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 62,97
|125.790
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 30,58
|61.078
|Sinan Oğan
|:
|% 6,04
|12.072
|Muharrem İnce
|:
|% 0,41
|811
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500