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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 749Toplam Seçmen : 225.497Açılan Sandık : 747Açılan Sandık Oranı : % 99.73Kullanılan Oy : 203.391Geçerli Oy : 199.751Katılım Oranı : % 90.37Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 62,97125.790Kemal Kılıçdaroğlu : % 30,5861.078Sinan Oğan : % 6,0412.

Toplam Sandık: 749
Toplam Seçmen: 225.497
Açılan Sandık: 747
Açılan Sandık Oranı: % 99.73
Kullanılan Oy: 203.391
Geçerli Oy: 199.751
Katılım Oranı: % 90.37

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 62,97125.790
Kemal Kılıçdaroğlu: % 30,5861.078
Sinan Oğan: % 6,0412.072
Muharrem İnce: % 0,41811
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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