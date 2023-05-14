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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 821Toplam Seçmen : 258.263Açılan Sandık : 808Açılan Sandık Oranı : % 98.42Kullanılan Oy : 224.408Geçerli Oy : 219.823Katılım Oranı : % 88.13Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 58,58128.763Kemal Kılıçdaroğlu : % 34,7476.375Sinan Oğan : % 6,0813.370Muharrem İnce : % 0,601.

Toplam Sandık: 821
Toplam Seçmen: 258.263
Açılan Sandık: 808
Açılan Sandık Oranı: % 98.42
Kullanılan Oy: 224.408
Geçerli Oy: 219.823
Katılım Oranı: % 88.13

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 58,58128.763
Kemal Kılıçdaroğlu: % 34,7476.375
Sinan Oğan: % 6,0813.370
Muharrem İnce: % 0,601.315
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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