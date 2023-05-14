CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 821Toplam Seçmen : 258.263Açılan Sandık : 808Açılan Sandık Oranı : % 98.42Kullanılan Oy : 224.408Geçerli Oy : 219.823Katılım Oranı : % 88.13Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 58,58128.763Kemal Kılıçdaroğlu : % 34,7476.375Sinan Oğan : % 6,0813.370Muharrem İnce : % 0,601.
|Toplam Sandık
|:
|821
|Toplam Seçmen
|:
|258.263
|Açılan Sandık
|:
|808
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98.42
|Kullanılan Oy
|:
|224.408
|Geçerli Oy
|:
|219.823
|Katılım Oranı
|:
|% 88.13
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 58,58
|128.763
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 34,74
|76.375
|Sinan Oğan
|:
|% 6,08
|13.370
|Muharrem İnce
|:
|% 0,60
|1.315
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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