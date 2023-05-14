CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.094Toplam Seçmen : 590.852Açılan Sandık : 2.042Açılan Sandık Oranı : % 97.52Kullanılan Oy : 502.665Geçerli Oy : 486.393Katılım Oranı : % 87.77Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 62,54304.175Kemal Kılıçdaroğlu : % 32,10156.154Sinan Oğan : % 4,7623.155Muharrem İnce : % 0,602.
|Toplam Sandık
|:
|2.094
|Toplam Seçmen
|:
|590.852
|Açılan Sandık
|:
|2.042
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97.52
|Kullanılan Oy
|:
|502.665
|Geçerli Oy
|:
|486.393
|Katılım Oranı
|:
|% 87.77
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 62,54
|304.175
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 32,10
|156.154
|Sinan Oğan
|:
|% 4,76
|23.155
|Muharrem İnce
|:
|% 0,60
|2.909
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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