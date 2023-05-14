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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 2.094Toplam Seçmen : 590.852Açılan Sandık : 2.042Açılan Sandık Oranı : % 97.52Kullanılan Oy : 502.665Geçerli Oy : 486.393Katılım Oranı : % 87.77Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 62,54304.175Kemal Kılıçdaroğlu : % 32,10156.154Sinan Oğan : % 4,7623.155Muharrem İnce : % 0,602.

Toplam Sandık: 2.094
Toplam Seçmen: 590.852
Açılan Sandık: 2.042
Açılan Sandık Oranı: % 97.52
Kullanılan Oy: 502.665
Geçerli Oy: 486.393
Katılım Oranı: % 87.77

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 62,54304.175
Kemal Kılıçdaroğlu: % 32,10156.154
Sinan Oğan: % 4,7623.155
Muharrem İnce: % 0,602.909
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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