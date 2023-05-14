Üye Girişi
Haberi Paylaş
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.172Toplam Seçmen : 386.647Açılan Sandık : 1.163Açılan Sandık Oranı : % 99.23Kullanılan Oy : 336.033Geçerli Oy : 329.602Katılım Oranı : % 87.49Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 62,28205.266Kemal Kılıçdaroğlu : % 30,75101.337Sinan Oğan : % 6,4221.170Muharrem İnce : % 0,551.

Toplam Sandık: 1.172
Toplam Seçmen: 386.647
Açılan Sandık: 1.163
Açılan Sandık Oranı: % 99.23
Kullanılan Oy: 336.033
Geçerli Oy: 329.602
Katılım Oranı: % 87.49

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 62,28205.266
Kemal Kılıçdaroğlu: % 30,75101.337
Sinan Oğan: % 6,4221.170
Muharrem İnce: % 0,551.829
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title