CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.172Toplam Seçmen : 386.647Açılan Sandık : 1.163Açılan Sandık Oranı : % 99.23Kullanılan Oy : 336.033Geçerli Oy : 329.602Katılım Oranı : % 87.49Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 62,28205.266Kemal Kılıçdaroğlu : % 30,75101.337Sinan Oğan : % 6,4221.170Muharrem İnce : % 0,551.
|Toplam Sandık
|:
|1.172
|Toplam Seçmen
|:
|386.647
|Açılan Sandık
|:
|1.163
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99.23
|Kullanılan Oy
|:
|336.033
|Geçerli Oy
|:
|329.602
|Katılım Oranı
|:
|% 87.49
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 62,28
|205.266
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 30,75
|101.337
|Sinan Oğan
|:
|% 6,42
|21.170
|Muharrem İnce
|:
|% 0,55
|1.829
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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