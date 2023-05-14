CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.005Toplam Seçmen : 265.362Açılan Sandık : 991Açılan Sandık Oranı : % 98.61Kullanılan Oy : 231.713Geçerli Oy : 228.203Katılım Oranı : % 88.89Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 72,90166.354Kemal Kılıçdaroğlu : % 22,0150.228Sinan Oğan : % 4,7410.
|Toplam Sandık
|:
|1.005
|Toplam Seçmen
|:
|265.362
|Açılan Sandık
|:
|991
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98.61
|Kullanılan Oy
|:
|231.713
|Geçerli Oy
|:
|228.203
|Katılım Oranı
|:
|% 88.89
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 72,90
|166.354
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 22,01
|50.228
|Sinan Oğan
|:
|% 4,74
|10.823
|Muharrem İnce
|:
|% 0,35
|798
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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