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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.005Toplam Seçmen : 265.362Açılan Sandık : 991Açılan Sandık Oranı : % 98.61Kullanılan Oy : 231.713Geçerli Oy : 228.203Katılım Oranı : % 88.89Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 72,90166.354Kemal Kılıçdaroğlu : % 22,0150.228Sinan Oğan : % 4,7410.

Toplam Sandık: 1.005
Toplam Seçmen: 265.362
Açılan Sandık: 991
Açılan Sandık Oranı: % 98.61
Kullanılan Oy: 231.713
Geçerli Oy: 228.203
Katılım Oranı: % 88.89

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 72,90166.354
Kemal Kılıçdaroğlu: % 22,0150.228
Sinan Oğan: % 4,7410.823
Muharrem İnce: % 0,35798
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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