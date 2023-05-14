CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.447Toplam Seçmen : 784.638Açılan Sandık : 2.439Açılan Sandık Oranı : % 99.67Kullanılan Oy : 712.444Geçerli Oy : 702.979Katılım Oranı : % 91.12Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 64,79455.478Kemal Kılıçdaroğlu : % 27,79195.370Sinan Oğan : % 6,9348.700Muharrem İnce : % 0,493.
|Toplam Sandık
|:
|2.447
|Toplam Seçmen
|:
|784.638
|Açılan Sandık
|:
|2.439
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99.67
|Kullanılan Oy
|:
|712.444
|Geçerli Oy
|:
|702.979
|Katılım Oranı
|:
|% 91.12
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 64,79
|455.478
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 27,79
|195.370
|Sinan Oğan
|:
|% 6,93
|48.700
|Muharrem İnce
|:
|% 0,49
|3.431
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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