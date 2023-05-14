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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 2.447Toplam Seçmen : 784.638Açılan Sandık : 2.439Açılan Sandık Oranı : % 99.67Kullanılan Oy : 712.444Geçerli Oy : 702.979Katılım Oranı : % 91.12Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 64,79455.478Kemal Kılıçdaroğlu : % 27,79195.370Sinan Oğan : % 6,9348.700Muharrem İnce : % 0,493.

Toplam Sandık: 2.447
Toplam Seçmen: 784.638
Açılan Sandık: 2.439
Açılan Sandık Oranı: % 99.67
Kullanılan Oy: 712.444
Geçerli Oy: 702.979
Katılım Oranı: % 91.12

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 64,79455.478
Kemal Kılıçdaroğlu: % 27,79195.370
Sinan Oğan: % 6,9348.700
Muharrem İnce: % 0,493.431
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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