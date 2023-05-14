CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 3.423Toplam Seçmen : 1.024.653Açılan Sandık : 3.267Açılan Sandık Oranı : % 95.44Kullanılan Oy : 862.172Geçerli Oy : 844.911Katılım Oranı : % 89.09Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 62,90531.442Kemal Kılıçdaroğlu : % 30,64258.886Sinan Oğan : % 5,9550.291Muharrem İnce : % 0,514.
|Toplam Sandık
|:
|3.423
|Toplam Seçmen
|:
|1.024.653
|Açılan Sandık
|:
|3.267
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95.44
|Kullanılan Oy
|:
|862.172
|Geçerli Oy
|:
|844.911
|Katılım Oranı
|:
|% 89.09
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 62,90
|531.442
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 30,64
|258.886
|Sinan Oğan
|:
|% 5,95
|50.291
|Muharrem İnce
|:
|% 0,51
|4.292
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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