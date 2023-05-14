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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 3.423Toplam Seçmen : 1.024.653Açılan Sandık : 3.267Açılan Sandık Oranı : % 95.44Kullanılan Oy : 862.172Geçerli Oy : 844.911Katılım Oranı : % 89.09Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 62,90531.442Kemal Kılıçdaroğlu : % 30,64258.886Sinan Oğan : % 5,9550.291Muharrem İnce : % 0,514.

Toplam Sandık: 3.423
Toplam Seçmen: 1.024.653
Açılan Sandık: 3.267
Açılan Sandık Oranı: % 95.44
Kullanılan Oy: 862.172
Geçerli Oy: 844.911
Katılım Oranı: % 89.09

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 62,90531.442
Kemal Kılıçdaroğlu: % 30,64258.886
Sinan Oğan: % 5,9550.291
Muharrem İnce: % 0,514.292
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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