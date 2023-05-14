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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 745Toplam Seçmen : 201.853Açılan Sandık : 708Açılan Sandık Oranı : % 95.03Kullanılan Oy : 156.036Geçerli Oy : 152.220Katılım Oranı : % 81.68Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 56,7886.426Recep Tayyip Erdoğan : % 41,2262.749Sinan Oğan : % 1,662.

Toplam Sandık: 745
Toplam Seçmen: 201.853
Açılan Sandık: 708
Açılan Sandık Oranı: % 95.03
Kullanılan Oy: 156.036
Geçerli Oy: 152.220
Katılım Oranı: % 81.68

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 56,7886.426
Recep Tayyip Erdoğan: % 41,2262.749
Sinan Oğan: % 1,662.527
Muharrem İnce: % 0,34518
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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