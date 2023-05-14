CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 745Toplam Seçmen : 201.853Açılan Sandık : 708Açılan Sandık Oranı : % 95.03Kullanılan Oy : 156.036Geçerli Oy : 152.220Katılım Oranı : % 81.68Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 56,7886.426Recep Tayyip Erdoğan : % 41,2262.749Sinan Oğan : % 1,662.
|Toplam Sandık
|:
|745
|Toplam Seçmen
|:
|201.853
|Açılan Sandık
|:
|708
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95.03
|Kullanılan Oy
|:
|156.036
|Geçerli Oy
|:
|152.220
|Katılım Oranı
|:
|% 81.68
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 56,78
|86.426
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 41,22
|62.749
|Sinan Oğan
|:
|% 1,66
|2.527
|Muharrem İnce
|:
|% 0,34
|518
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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