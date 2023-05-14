CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 793Toplam Seçmen : 171.843Açılan Sandık : 773Açılan Sandık Oranı : % 97.48Kullanılan Oy : 146.916Geçerli Oy : 142.876Katılım Oranı : % 87.39Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 58,3883.409Kemal Kılıçdaroğlu : % 35,5750.820Sinan Oğan : % 5,297.564Muharrem İnce : % 0,761.
|Toplam Sandık
|:
|793
|Toplam Seçmen
|:
|171.843
|Açılan Sandık
|:
|773
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97.48
|Kullanılan Oy
|:
|146.916
|Geçerli Oy
|:
|142.876
|Katılım Oranı
|:
|% 87.39
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 58,38
|83.409
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 35,57
|50.820
|Sinan Oğan
|:
|% 5,29
|7.564
|Muharrem İnce
|:
|% 0,76
|1.083
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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