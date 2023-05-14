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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 793Toplam Seçmen : 171.843Açılan Sandık : 773Açılan Sandık Oranı : % 97.48Kullanılan Oy : 146.916Geçerli Oy : 142.876Katılım Oranı : % 87.39Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 58,3883.409Kemal Kılıçdaroğlu : % 35,5750.820Sinan Oğan : % 5,297.564Muharrem İnce : % 0,761.

Toplam Sandık: 793
Toplam Seçmen: 171.843
Açılan Sandık: 773
Açılan Sandık Oranı: % 97.48
Kullanılan Oy: 146.916
Geçerli Oy: 142.876
Katılım Oranı: % 87.39

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 58,3883.409
Kemal Kılıçdaroğlu: % 35,5750.820
Sinan Oğan: % 5,297.564
Muharrem İnce: % 0,761.083
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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