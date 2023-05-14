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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 2.333Toplam Seçmen : 460.697Açılan Sandık : 2.238Açılan Sandık Oranı : % 95.93Kullanılan Oy : 395.901Geçerli Oy : 389.412Katılım Oranı : % 88.99Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 69,77271.686Kemal Kılıçdaroğlu : % 23,8893.005Sinan Oğan : % 6,1023.

Toplam Sandık: 2.333
Toplam Seçmen: 460.697
Açılan Sandık: 2.238
Açılan Sandık Oranı: % 95.93
Kullanılan Oy: 395.901
Geçerli Oy: 389.412
Katılım Oranı: % 88.99

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 69,77271.686
Kemal Kılıçdaroğlu: % 23,8893.005
Sinan Oğan: % 6,1023.758
Muharrem İnce: % 0,25963
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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