CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.333Toplam Seçmen : 460.697Açılan Sandık : 2.238Açılan Sandık Oranı : % 95.93Kullanılan Oy : 395.901Geçerli Oy : 389.412Katılım Oranı : % 88.99Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 69,77271.686Kemal Kılıçdaroğlu : % 23,8893.005Sinan Oğan : % 6,1023.
|Toplam Sandık
|:
|2.333
|Toplam Seçmen
|:
|460.697
|Açılan Sandık
|:
|2.238
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95.93
|Kullanılan Oy
|:
|395.901
|Geçerli Oy
|:
|389.412
|Katılım Oranı
|:
|% 88.99
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 69,77
|271.686
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 23,88
|93.005
|Sinan Oğan
|:
|% 6,10
|23.758
|Muharrem İnce
|:
|% 0,25
|963
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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