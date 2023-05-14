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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 4.089Toplam Seçmen : 1.221.634Açılan Sandık : 3.811Açılan Sandık Oranı : % 93.2Kullanılan Oy : 932.437Geçerli Oy : 915.458Katılım Oranı : % 81.27Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 61,29561.054Kemal Kılıçdaroğlu : % 36,71336.086Sinan Oğan : % 1,6114.771Muharrem İnce : % 0,393.

Toplam Sandık: 4.089
Toplam Seçmen: 1.221.634
Açılan Sandık: 3.811
Açılan Sandık Oranı: % 93.2
Kullanılan Oy: 932.437
Geçerli Oy: 915.458
Katılım Oranı: % 81.27

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 61,29561.054
Kemal Kılıçdaroğlu: % 36,71336.086
Sinan Oğan: % 1,6114.771
Muharrem İnce: % 0,393.547
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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