CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 4.089Toplam Seçmen : 1.221.634Açılan Sandık : 3.811Açılan Sandık Oranı : % 93.2Kullanılan Oy : 932.437Geçerli Oy : 915.458Katılım Oranı : % 81.27Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 61,29561.054Kemal Kılıçdaroğlu : % 36,71336.086Sinan Oğan : % 1,6114.771Muharrem İnce : % 0,393.
|Toplam Sandık
|:
|4.089
|Toplam Seçmen
|:
|1.221.634
|Açılan Sandık
|:
|3.811
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93.2
|Kullanılan Oy
|:
|932.437
|Geçerli Oy
|:
|915.458
|Katılım Oranı
|:
|% 81.27
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 61,29
|561.054
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 36,71
|336.086
|Sinan Oğan
|:
|% 1,61
|14.771
|Muharrem İnce
|:
|% 0,39
|3.547
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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