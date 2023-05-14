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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.025Toplam Seçmen : 324.504Açılan Sandık : 968Açılan Sandık Oranı : % 94.44Kullanılan Oy : 255.885Geçerli Oy : 251.476Katılım Oranı : % 83.51Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 75,39189.600Recep Tayyip Erdoğan : % 21,7954.793Sinan Oğan : % 2,436.

Toplam Sandık: 1.025
Toplam Seçmen: 324.504
Açılan Sandık: 968
Açılan Sandık Oranı: % 94.44
Kullanılan Oy: 255.885
Geçerli Oy: 251.476
Katılım Oranı: % 83.51

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 75,39189.600
Recep Tayyip Erdoğan: % 21,7954.793
Sinan Oğan: % 2,436.115
Muharrem İnce: % 0,39968
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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