CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 1.025Toplam Seçmen : 324.504Açılan Sandık : 968Açılan Sandık Oranı : % 94.44Kullanılan Oy : 255.885Geçerli Oy : 251.476Katılım Oranı : % 83.51Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 75,39189.600Recep Tayyip Erdoğan : % 21,7954.793Sinan Oğan : % 2,436.
|Toplam Sandık
|:
|1.025
|Toplam Seçmen
|:
|324.504
|Açılan Sandık
|:
|968
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94.44
|Kullanılan Oy
|:
|255.885
|Geçerli Oy
|:
|251.476
|Katılım Oranı
|:
|% 83.51
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 75,39
|189.600
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 21,79
|54.793
|Sinan Oğan
|:
|% 2,43
|6.115
|Muharrem İnce
|:
|% 0,39
|968
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500