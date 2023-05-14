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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 2.493Toplam Seçmen : 858.412Açılan Sandık : 2.417Açılan Sandık Oranı : % 96.95Kullanılan Oy : 756.220Geçerli Oy : 740.001Katılım Oranı : % 90.96Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 55,22408.658Recep Tayyip Erdoğan : % 39,26290.509Sinan Oğan : % 5,0237.111Muharrem İnce : % 0,503.

Toplam Sandık: 2.493
Toplam Seçmen: 858.412
Açılan Sandık: 2.417
Açılan Sandık Oranı: % 96.95
Kullanılan Oy: 756.220
Geçerli Oy: 740.001
Katılım Oranı: % 90.96

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 55,22408.658
Recep Tayyip Erdoğan: % 39,26290.509
Sinan Oğan: % 5,0237.111
Muharrem İnce: % 0,503.723
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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