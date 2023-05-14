CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.493Toplam Seçmen : 858.412Açılan Sandık : 2.417Açılan Sandık Oranı : % 96.95Kullanılan Oy : 756.220Geçerli Oy : 740.001Katılım Oranı : % 90.96Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 55,22408.658Recep Tayyip Erdoğan : % 39,26290.509Sinan Oğan : % 5,0237.111Muharrem İnce : % 0,503.
|Toplam Sandık
|:
|2.493
|Toplam Seçmen
|:
|858.412
|Açılan Sandık
|:
|2.417
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96.95
|Kullanılan Oy
|:
|756.220
|Geçerli Oy
|:
|740.001
|Katılım Oranı
|:
|% 90.96
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 55,22
|408.658
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 39,26
|290.509
|Sinan Oğan
|:
|% 5,02
|37.111
|Muharrem İnce
|:
|% 0,50
|3.723
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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