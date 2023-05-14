CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.158Toplam Seçmen : 612.170Açılan Sandık : 2.079Açılan Sandık Oranı : % 96.34Kullanılan Oy : 519.028Geçerli Oy : 509.681Katılım Oranı : % 88.79Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 65,46333.641Kemal Kılıçdaroğlu : % 28,20143.752Sinan Oğan : % 5,9230.158Muharrem İnce : % 0,422.
|Toplam Sandık
|:
|2.158
|Toplam Seçmen
|:
|612.170
|Açılan Sandık
|:
|2.079
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96.34
|Kullanılan Oy
|:
|519.028
|Geçerli Oy
|:
|509.681
|Katılım Oranı
|:
|% 88.79
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 65,46
|333.641
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 28,20
|143.752
|Sinan Oğan
|:
|% 5,92
|30.158
|Muharrem İnce
|:
|% 0,42
|2.130
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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