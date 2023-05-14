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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 2.158Toplam Seçmen : 612.170Açılan Sandık : 2.079Açılan Sandık Oranı : % 96.34Kullanılan Oy : 519.028Geçerli Oy : 509.681Katılım Oranı : % 88.79Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 65,46333.641Kemal Kılıçdaroğlu : % 28,20143.752Sinan Oğan : % 5,9230.158Muharrem İnce : % 0,422.

Toplam Sandık: 2.158
Toplam Seçmen: 612.170
Açılan Sandık: 2.079
Açılan Sandık Oranı: % 96.34
Kullanılan Oy: 519.028
Geçerli Oy: 509.681
Katılım Oranı: % 88.79

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 65,46333.641
Kemal Kılıçdaroğlu: % 28,20143.752
Sinan Oğan: % 5,9230.158
Muharrem İnce: % 0,422.130
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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