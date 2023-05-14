CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 337Toplam Seçmen : 65.578Açılan Sandık : 332Açılan Sandık Oranı : % 98.52Kullanılan Oy : 55.823Geçerli Oy : 55.261Katılım Oranı : % 87.37Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 80,3044.371Recep Tayyip Erdoğan : % 16,198.948Sinan Oğan : % 3,391.
|Toplam Sandık
|:
|337
|Toplam Seçmen
|:
|65.578
|Açılan Sandık
|:
|332
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98.52
|Kullanılan Oy
|:
|55.823
|Geçerli Oy
|:
|55.261
|Katılım Oranı
|:
|% 87.37
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 80,30
|44.371
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 16,19
|8.948
|Sinan Oğan
|:
|% 3,39
|1.874
|Muharrem İnce
|:
|% 0,12
|68
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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