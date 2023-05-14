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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 337Toplam Seçmen : 65.578Açılan Sandık : 332Açılan Sandık Oranı : % 98.52Kullanılan Oy : 55.823Geçerli Oy : 55.261Katılım Oranı : % 87.37Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 80,3044.371Recep Tayyip Erdoğan : % 16,198.948Sinan Oğan : % 3,391.

Toplam Sandık: 337
Toplam Seçmen: 65.578
Açılan Sandık: 332
Açılan Sandık Oranı: % 98.52
Kullanılan Oy: 55.823
Geçerli Oy: 55.261
Katılım Oranı: % 87.37

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 80,3044.371
Recep Tayyip Erdoğan: % 16,198.948
Sinan Oğan: % 3,391.874
Muharrem İnce: % 0,1268
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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