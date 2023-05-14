CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 928Toplam Seçmen : 280.741Açılan Sandık : 901Açılan Sandık Oranı : % 97.09Kullanılan Oy : 246.656Geçerli Oy : 241.480Katılım Oranı : % 90.44Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 47,60114.952Kemal Kılıçdaroğlu : % 45,16109.062Sinan Oğan : % 6,5415.782Muharrem İnce : % 0,701.
|Toplam Sandık
|:
|928
|Toplam Seçmen
|:
|280.741
|Açılan Sandık
|:
|901
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97.09
|Kullanılan Oy
|:
|246.656
|Geçerli Oy
|:
|241.480
|Katılım Oranı
|:
|% 90.44
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 47,60
|114.952
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 45,16
|109.062
|Sinan Oğan
|:
|% 6,54
|15.782
|Muharrem İnce
|:
|% 0,70
|1.684
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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