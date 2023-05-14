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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 928Toplam Seçmen : 280.741Açılan Sandık : 901Açılan Sandık Oranı : % 97.09Kullanılan Oy : 246.656Geçerli Oy : 241.480Katılım Oranı : % 90.44Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 47,60114.952Kemal Kılıçdaroğlu : % 45,16109.062Sinan Oğan : % 6,5415.782Muharrem İnce : % 0,701.

Toplam Sandık: 928
Toplam Seçmen: 280.741
Açılan Sandık: 901
Açılan Sandık Oranı: % 97.09
Kullanılan Oy: 246.656
Geçerli Oy: 241.480
Katılım Oranı: % 90.44

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 47,60114.952
Kemal Kılıçdaroğlu: % 45,16109.062
Sinan Oğan: % 6,5415.782
Muharrem İnce: % 0,701.684
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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