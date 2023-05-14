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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 2.301Toplam Seçmen : 707.861Açılan Sandık : 1.916Açılan Sandık Oranı : % 83.27Kullanılan Oy : 454.118Geçerli Oy : 439.682Katılım Oranı : % 78.08Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 61,41270.026Recep Tayyip Erdoğan : % 36,38159.936Sinan Oğan : % 1,757.679Muharrem İnce : % 0,462.

Toplam Sandık: 2.301
Toplam Seçmen: 707.861
Açılan Sandık: 1.916
Açılan Sandık Oranı: % 83.27
Kullanılan Oy: 454.118
Geçerli Oy: 439.682
Katılım Oranı: % 78.08

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 61,41270.026
Recep Tayyip Erdoğan: % 36,38159.936
Sinan Oğan: % 1,757.679
Muharrem İnce: % 0,462.041
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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