CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.301Toplam Seçmen : 707.861Açılan Sandık : 1.916Açılan Sandık Oranı : % 83.27Kullanılan Oy : 454.118Geçerli Oy : 439.682Katılım Oranı : % 78.08Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 61,41270.026Recep Tayyip Erdoğan : % 36,38159.936Sinan Oğan : % 1,757.679Muharrem İnce : % 0,462.
|Toplam Sandık
|:
|2.301
|Toplam Seçmen
|:
|707.861
|Açılan Sandık
|:
|1.916
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83.27
|Kullanılan Oy
|:
|454.118
|Geçerli Oy
|:
|439.682
|Katılım Oranı
|:
|% 78.08
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 61,41
|270.026
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 36,38
|159.936
|Sinan Oğan
|:
|% 1,75
|7.679
|Muharrem İnce
|:
|% 0,46
|2.041
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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