CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 589Toplam Seçmen : 204.857Açılan Sandık : 588Açılan Sandık Oranı : % 99.83Kullanılan Oy : 183.858Geçerli Oy : 174.898Katılım Oranı : % 89.91Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 47,7083.429Kemal Kılıçdaroğlu : % 45,3279.263Sinan Oğan : % 6,2610.956Muharrem İnce : % 0,721.
|Toplam Sandık
|:
|589
|Toplam Seçmen
|:
|204.857
|Açılan Sandık
|:
|588
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99.83
|Kullanılan Oy
|:
|183.858
|Geçerli Oy
|:
|174.898
|Katılım Oranı
|:
|% 89.91
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 47,70
|83.429
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 45,32
|79.263
|Sinan Oğan
|:
|% 6,26
|10.956
|Muharrem İnce
|:
|% 0,72
|1.250
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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