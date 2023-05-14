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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 589Toplam Seçmen : 204.857Açılan Sandık : 588Açılan Sandık Oranı : % 99.83Kullanılan Oy : 183.858Geçerli Oy : 174.898Katılım Oranı : % 89.91Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 47,7083.429Kemal Kılıçdaroğlu : % 45,3279.263Sinan Oğan : % 6,2610.956Muharrem İnce : % 0,721.

Toplam Sandık: 589
Toplam Seçmen: 204.857
Açılan Sandık: 588
Açılan Sandık Oranı: % 99.83
Kullanılan Oy: 183.858
Geçerli Oy: 174.898
Katılım Oranı: % 89.91

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 47,7083.429
Kemal Kılıçdaroğlu: % 45,3279.263
Sinan Oğan: % 6,2610.956
Muharrem İnce: % 0,721.250
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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