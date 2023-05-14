CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 474Toplam Seçmen : 133.968Açılan Sandık : 435Açılan Sandık Oranı : % 91.77Kullanılan Oy : 96.442Geçerli Oy : 94.295Katılım Oranı : % 78.61Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 62,3258.769Recep Tayyip Erdoğan : % 25,3823.932Sinan Oğan : % 12,0311.
|Toplam Sandık
|:
|474
|Toplam Seçmen
|:
|133.968
|Açılan Sandık
|:
|435
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91.77
|Kullanılan Oy
|:
|96.442
|Geçerli Oy
|:
|94.295
|Katılım Oranı
|:
|% 78.61
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 62,32
|58.769
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 25,38
|23.932
|Sinan Oğan
|:
|% 12,03
|11.342
|Muharrem İnce
|:
|% 0,27
|252
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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