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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 474Toplam Seçmen : 133.968Açılan Sandık : 435Açılan Sandık Oranı : % 91.77Kullanılan Oy : 96.442Geçerli Oy : 94.295Katılım Oranı : % 78.61Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 62,3258.769Recep Tayyip Erdoğan : % 25,3823.932Sinan Oğan : % 12,0311.

Toplam Sandık: 474
Toplam Seçmen: 133.968
Açılan Sandık: 435
Açılan Sandık Oranı: % 91.77
Kullanılan Oy: 96.442
Geçerli Oy: 94.295
Katılım Oranı: % 78.61

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 62,3258.769
Recep Tayyip Erdoğan: % 25,3823.932
Sinan Oğan: % 12,0311.342
Muharrem İnce: % 0,27252
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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