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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.085Toplam Seçmen : 328.395Açılan Sandık : 1.061Açılan Sandık Oranı : % 97.79Kullanılan Oy : 286.227Geçerli Oy : 280.308Katılım Oranı : % 89.38Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 53,85150.945Kemal Kılıçdaroğlu : % 37,98106.460Sinan Oğan : % 7,4420.846Muharrem İnce : % 0,732.

Toplam Sandık: 1.085
Toplam Seçmen: 328.395
Açılan Sandık: 1.061
Açılan Sandık Oranı: % 97.79
Kullanılan Oy: 286.227
Geçerli Oy: 280.308
Katılım Oranı: % 89.38

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 53,85150.945
Kemal Kılıçdaroğlu: % 37,98106.460
Sinan Oğan: % 7,4420.846
Muharrem İnce: % 0,732.057
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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