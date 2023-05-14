CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.085Toplam Seçmen : 328.395Açılan Sandık : 1.061Açılan Sandık Oranı : % 97.79Kullanılan Oy : 286.227Geçerli Oy : 280.308Katılım Oranı : % 89.38Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 53,85150.945Kemal Kılıçdaroğlu : % 37,98106.460Sinan Oğan : % 7,4420.846Muharrem İnce : % 0,732.
|Toplam Sandık
|:
|1.085
|Toplam Seçmen
|:
|328.395
|Açılan Sandık
|:
|1.061
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97.79
|Kullanılan Oy
|:
|286.227
|Geçerli Oy
|:
|280.308
|Katılım Oranı
|:
|% 89.38
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 53,85
|150.945
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 37,98
|106.460
|Sinan Oğan
|:
|% 7,44
|20.846
|Muharrem İnce
|:
|% 0,73
|2.057
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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