CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 30.849Toplam Seçmen : 11.367.598Açılan Sandık : 24.285Açılan Sandık Oranı : % 78.72Kullanılan Oy : 8.064.031Geçerli Oy : 7.971.153Katılım Oranı : % 90.23Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 48,163.839.222Recep Tayyip Erdoğan : % 46,953.742.545Sinan Oğan : % 4,53360.
|Toplam Sandık
|:
|30.849
|Toplam Seçmen
|:
|11.367.598
|Açılan Sandık
|:
|24.285
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 78.72
|Kullanılan Oy
|:
|8.064.031
|Geçerli Oy
|:
|7.971.153
|Katılım Oranı
|:
|% 90.23
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 48,16
|3.839.222
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 46,95
|3.742.545
|Sinan Oğan
|:
|% 4,53
|360.911
|Muharrem İnce
|:
|% 0,36
|28.475
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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