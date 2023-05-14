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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 30.849Toplam Seçmen : 11.367.598Açılan Sandık : 24.285Açılan Sandık Oranı : % 78.72Kullanılan Oy : 8.064.031Geçerli Oy : 7.971.153Katılım Oranı : % 90.23Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 48,163.839.222Recep Tayyip Erdoğan : % 46,953.742.545Sinan Oğan : % 4,53360.

Toplam Sandık: 30.849
Toplam Seçmen: 11.367.598
Açılan Sandık: 24.285
Açılan Sandık Oranı: % 78.72
Kullanılan Oy: 8.064.031
Geçerli Oy: 7.971.153
Katılım Oranı: % 90.23

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 48,163.839.222
Recep Tayyip Erdoğan: % 46,953.742.545
Sinan Oğan: % 4,53360.911
Muharrem İnce: % 0,3628.475
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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