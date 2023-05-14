CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 9.897Toplam Seçmen : 3.445.505Açılan Sandık : 8.554Açılan Sandık Oranı : % 86.43Kullanılan Oy : 2.667.517Geçerli Oy : 2.630.514Katılım Oranı : % 90.08Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 62,411.641.589Recep Tayyip Erdoğan : % 32,21847.412Sinan Oğan : % 4,83127.
|Toplam Sandık
|:
|9.897
|Toplam Seçmen
|:
|3.445.505
|Açılan Sandık
|:
|8.554
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 86.43
|Kullanılan Oy
|:
|2.667.517
|Geçerli Oy
|:
|2.630.514
|Katılım Oranı
|:
|% 90.08
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 62,41
|1.641.589
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 32,21
|847.412
|Sinan Oğan
|:
|% 4,83
|127.065
|Muharrem İnce
|:
|% 0,55
|14.448
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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