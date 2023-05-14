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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 9.897Toplam Seçmen : 3.445.505Açılan Sandık : 8.554Açılan Sandık Oranı : % 86.43Kullanılan Oy : 2.667.517Geçerli Oy : 2.630.514Katılım Oranı : % 90.08Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 62,411.641.589Recep Tayyip Erdoğan : % 32,21847.412Sinan Oğan : % 4,83127.

Toplam Sandık: 9.897
Toplam Seçmen: 3.445.505
Açılan Sandık: 8.554
Açılan Sandık Oranı: % 86.43
Kullanılan Oy: 2.667.517
Geçerli Oy: 2.630.514
Katılım Oranı: % 90.08

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 62,411.641.589
Recep Tayyip Erdoğan: % 32,21847.412
Sinan Oğan: % 4,83127.065
Muharrem İnce: % 0,5514.448
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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