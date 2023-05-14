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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 2.405Toplam Seçmen : 753.538Açılan Sandık : 2.351Açılan Sandık Oranı : % 97.75Kullanılan Oy : 628.493Geçerli Oy : 615.310Katılım Oranı : % 85.46Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 71,73441.337Kemal Kılıçdaroğlu : % 22,32137.350Sinan Oğan : % 5,5334.040Muharrem İnce : % 0,422.

Toplam Sandık: 2.405
Toplam Seçmen: 753.538
Açılan Sandık: 2.351
Açılan Sandık Oranı: % 97.75
Kullanılan Oy: 628.493
Geçerli Oy: 615.310
Katılım Oranı: % 85.46

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 71,73441.337
Kemal Kılıçdaroğlu: % 22,32137.350
Sinan Oğan: % 5,5334.040
Muharrem İnce: % 0,422.583
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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