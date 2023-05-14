CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 2.405Toplam Seçmen : 753.538Açılan Sandık : 2.351Açılan Sandık Oranı : % 97.75Kullanılan Oy : 628.493Geçerli Oy : 615.310Katılım Oranı : % 85.46Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 71,73441.337Kemal Kılıçdaroğlu : % 22,32137.350Sinan Oğan : % 5,5334.040Muharrem İnce : % 0,422.
|Toplam Sandık
|:
|2.405
|Toplam Seçmen
|:
|753.538
|Açılan Sandık
|:
|2.351
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97.75
|Kullanılan Oy
|:
|628.493
|Geçerli Oy
|:
|615.310
|Katılım Oranı
|:
|% 85.46
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 71,73
|441.337
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 22,32
|137.350
|Sinan Oğan
|:
|% 5,53
|34.040
|Muharrem İnce
|:
|% 0,42
|2.583
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500