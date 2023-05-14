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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 727Toplam Seçmen : 182.049Açılan Sandık : 727Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 162.045Geçerli Oy : 158.810Katılım Oranı : % 89.01Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 59,4894.459Kemal Kılıçdaroğlu : % 31,9950.807Sinan Oğan : % 7,8412.455Muharrem İnce : % 0,691.

Toplam Sandık: 727
Toplam Seçmen: 182.049
Açılan Sandık: 727
Açılan Sandık Oranı: % 100
Kullanılan Oy: 162.045
Geçerli Oy: 158.810
Katılım Oranı: % 89.01

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 59,4894.459
Kemal Kılıçdaroğlu: % 31,9950.807
Sinan Oğan: % 7,8412.455
Muharrem İnce: % 0,691.089
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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