CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 727Toplam Seçmen : 182.049Açılan Sandık : 727Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 162.045Geçerli Oy : 158.810Katılım Oranı : % 89.01Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 59,4894.459Kemal Kılıçdaroğlu : % 31,9950.807Sinan Oğan : % 7,8412.455Muharrem İnce : % 0,691.
|Toplam Sandık
|:
|727
|Toplam Seçmen
|:
|182.049
|Açılan Sandık
|:
|727
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|162.045
|Geçerli Oy
|:
|158.810
|Katılım Oranı
|:
|% 89.01
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 59,48
|94.459
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 31,99
|50.807
|Sinan Oğan
|:
|% 7,84
|12.455
|Muharrem İnce
|:
|% 0,69
|1.089
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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