CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 668Toplam Seçmen : 188.052Açılan Sandık : 658Açılan Sandık Oranı : % 98.5Kullanılan Oy : 164.625Geçerli Oy : 161.427Katılım Oranı : % 89.14Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 61,3999.103Kemal Kılıçdaroğlu : % 30,1548.676Sinan Oğan : % 7,7912.576Muharrem İnce : % 0,671.
|Toplam Sandık
|:
|668
|Toplam Seçmen
|:
|188.052
|Açılan Sandık
|:
|658
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98.5
|Kullanılan Oy
|:
|164.625
|Geçerli Oy
|:
|161.427
|Katılım Oranı
|:
|% 89.14
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 61,39
|99.103
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 30,15
|48.676
|Sinan Oğan
|:
|% 7,79
|12.576
|Muharrem İnce
|:
|% 0,67
|1.072
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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