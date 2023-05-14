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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 668Toplam Seçmen : 188.052Açılan Sandık : 658Açılan Sandık Oranı : % 98.5Kullanılan Oy : 164.625Geçerli Oy : 161.427Katılım Oranı : % 89.14Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 61,3999.103Kemal Kılıçdaroğlu : % 30,1548.676Sinan Oğan : % 7,7912.576Muharrem İnce : % 0,671.

Toplam Sandık: 668
Toplam Seçmen: 188.052
Açılan Sandık: 658
Açılan Sandık Oranı: % 98.5
Kullanılan Oy: 164.625
Geçerli Oy: 161.427
Katılım Oranı: % 89.14

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 61,3999.103
Kemal Kılıçdaroğlu: % 30,1548.676
Sinan Oğan: % 7,7912.576
Muharrem İnce: % 0,671.072
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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