CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 723Toplam Seçmen : 185.196Açılan Sandık : 683Açılan Sandık Oranı : % 94.47Kullanılan Oy : 137.552Geçerli Oy : 135.086Katılım Oranı : % 78.39Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 54,0272.975Recep Tayyip Erdoğan : % 40,0454.087Sinan Oğan : % 5,607.
|Toplam Sandık
|:
|723
|Toplam Seçmen
|:
|185.196
|Açılan Sandık
|:
|683
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94.47
|Kullanılan Oy
|:
|137.552
|Geçerli Oy
|:
|135.086
|Katılım Oranı
|:
|% 78.39
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 54,02
|72.975
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 40,04
|54.087
|Sinan Oğan
|:
|% 5,60
|7.570
|Muharrem İnce
|:
|% 0,34
|454
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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