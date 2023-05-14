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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 723Toplam Seçmen : 185.196Açılan Sandık : 683Açılan Sandık Oranı : % 94.47Kullanılan Oy : 137.552Geçerli Oy : 135.086Katılım Oranı : % 78.39Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 54,0272.975Recep Tayyip Erdoğan : % 40,0454.087Sinan Oğan : % 5,607.

Toplam Sandık: 723
Toplam Seçmen: 185.196
Açılan Sandık: 683
Açılan Sandık Oranı: % 94.47
Kullanılan Oy: 137.552
Geçerli Oy: 135.086
Katılım Oranı: % 78.39

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 54,0272.975
Recep Tayyip Erdoğan: % 40,0454.087
Sinan Oğan: % 5,607.570
Muharrem İnce: % 0,34454
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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