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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.655Toplam Seçmen : 295.628Açılan Sandık : 1.638Açılan Sandık Oranı : % 98.97Kullanılan Oy : 256.465Geçerli Oy : 248.892Katılım Oranı : % 88.01Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 65,49162.994Kemal Kılıçdaroğlu : % 26,6766.379Sinan Oğan : % 7,0817.627Muharrem İnce : % 0,761.

Toplam Sandık: 1.655
Toplam Seçmen: 295.628
Açılan Sandık: 1.638
Açılan Sandık Oranı: % 98.97
Kullanılan Oy: 256.465
Geçerli Oy: 248.892
Katılım Oranı: % 88.01

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 65,49162.994
Kemal Kılıçdaroğlu: % 26,6766.379
Sinan Oğan: % 7,0817.627
Muharrem İnce: % 0,761.892
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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