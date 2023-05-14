CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.655Toplam Seçmen : 295.628Açılan Sandık : 1.638Açılan Sandık Oranı : % 98.97Kullanılan Oy : 256.465Geçerli Oy : 248.892Katılım Oranı : % 88.01Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 65,49162.994Kemal Kılıçdaroğlu : % 26,6766.379Sinan Oğan : % 7,0817.627Muharrem İnce : % 0,761.
|Toplam Sandık
|:
|1.655
|Toplam Seçmen
|:
|295.628
|Açılan Sandık
|:
|1.638
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98.97
|Kullanılan Oy
|:
|256.465
|Geçerli Oy
|:
|248.892
|Katılım Oranı
|:
|% 88.01
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 65,49
|162.994
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 26,67
|66.379
|Sinan Oğan
|:
|% 7,08
|17.627
|Muharrem İnce
|:
|% 0,76
|1.892
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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