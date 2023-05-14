CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 3.175Toplam Seçmen : 1.026.972Açılan Sandık : 3.102Açılan Sandık Oranı : % 97.7Kullanılan Oy : 909.610Geçerli Oy : 895.629Katılım Oranı : % 90.83Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 63,39567.763Kemal Kılıçdaroğlu : % 27,43245.697Sinan Oğan : % 8,8278.973Muharrem İnce : % 0,363.
|Toplam Sandık
|:
|3.175
|Toplam Seçmen
|:
|1.026.972
|Açılan Sandık
|:
|3.102
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97.7
|Kullanılan Oy
|:
|909.610
|Geçerli Oy
|:
|895.629
|Katılım Oranı
|:
|% 90.83
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 63,39
|567.763
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 27,43
|245.697
|Sinan Oğan
|:
|% 8,82
|78.973
|Muharrem İnce
|:
|% 0,36
|3.196
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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