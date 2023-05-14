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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 3.175Toplam Seçmen : 1.026.972Açılan Sandık : 3.102Açılan Sandık Oranı : % 97.7Kullanılan Oy : 909.610Geçerli Oy : 895.629Katılım Oranı : % 90.83Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 63,39567.763Kemal Kılıçdaroğlu : % 27,43245.697Sinan Oğan : % 8,8278.973Muharrem İnce : % 0,363.

Toplam Sandık: 3.175
Toplam Seçmen: 1.026.972
Açılan Sandık: 3.102
Açılan Sandık Oranı: % 97.7
Kullanılan Oy: 909.610
Geçerli Oy: 895.629
Katılım Oranı: % 90.83

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 63,39567.763
Kemal Kılıçdaroğlu: % 27,43245.697
Sinan Oğan: % 8,8278.973
Muharrem İnce: % 0,363.196
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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