CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 720Toplam Seçmen : 203.290Açılan Sandık : 704Açılan Sandık Oranı : % 97.78Kullanılan Oy : 175.987Geçerli Oy : 172.608Katılım Oranı : % 88.75Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 59,71103.062Kemal Kılıçdaroğlu : % 32,9256.828Sinan Oğan : % 6,7911.
|Toplam Sandık
|:
|720
|Toplam Seçmen
|:
|203.290
|Açılan Sandık
|:
|704
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97.78
|Kullanılan Oy
|:
|175.987
|Geçerli Oy
|:
|172.608
|Katılım Oranı
|:
|% 88.75
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 59,71
|103.062
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 32,92
|56.828
|Sinan Oğan
|:
|% 6,79
|11.724
|Muharrem İnce
|:
|% 0,58
|994
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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