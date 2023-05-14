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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 720Toplam Seçmen : 203.290Açılan Sandık : 704Açılan Sandık Oranı : % 97.78Kullanılan Oy : 175.987Geçerli Oy : 172.608Katılım Oranı : % 88.75Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 59,71103.062Kemal Kılıçdaroğlu : % 32,9256.828Sinan Oğan : % 6,7911.

Toplam Sandık: 720
Toplam Seçmen: 203.290
Açılan Sandık: 704
Açılan Sandık Oranı: % 97.78
Kullanılan Oy: 175.987
Geçerli Oy: 172.608
Katılım Oranı: % 88.75

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 59,71103.062
Kemal Kılıçdaroğlu: % 32,9256.828
Sinan Oğan: % 6,7911.724
Muharrem İnce: % 0,58994
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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